"На часі", мультидисциплінарний фестиваль молодої української культури

Попри війну українська молодь не збирається відчувати себе "втраченим поколінням". 11 - 12 березня в Києві відбудеться сьомий мультидисциплінарний фестиваль молодої української культури "На часі". Цього разу - в колаборації з інтернет-радіо Chervona Kalyna, що поєднує українську музику разних часів, стилів та етносів.

Співзасновник цього радіо Дмитро Олійник та учасники музичного дуету Tember Blanche Олександра Ганапольська і Владислав Лагода говорять про вплив війни на українських митців, соціальні та психологічні підстави культурного сплеску, який проживає Україна, та його тренди. Також - про кордони поп-музики, персональний досвід і виклик щирості.

Звісно, в розмові йдеться і про концепцію явища "На часі", лайнап та інші активності фестивалю, серед яких сучасне мистецтво від відеоарту до перформансу, мода і дизайн, стрит-фуд, поетичні читання, інтелектуальні дискусії та багато геть різної музики.