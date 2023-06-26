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Культура всього

“Жива”. Мистецтво дружин загиблих героїв

Костянтин Дорошенко — Понеділок, 26 червня 2023, 17:41

"Всі українці сьогодні небайдужі один до одного і до того горя, що нас торкається", - говорить Олена Сокальська, ініціаторка та керівниця благодійного арт-терапевтичного проєкту для дружин загиблих героїв "Жива. Справжні історії кохання". Вона та художник Олег Юров розповідають про цю ініціативу, в котрій професійні митці взаємодіють із вдовами наших співгромадян, яких забрала російська війна проти України.

Олена Сокальська з власного досвіду знає, як нелегко і наскільки важливо жінкам, що втратили чоловіків, повернутись до повноцінного життя. У співпраці з громадським об’єднанням дружин загиблих героїв вона пропонує їм не просто арт-терапію, але участь у тривалому творчому проєкті. Під менторством Олега Юрова жінки пишуть великоформатні картини за сеанс у два дні. Художник підкреслює: "Я не пропоную авторську техніку, задача - дати віру у те, що вони зможуть, допомогти кожній зробити роботу в своєму стилі". Кожна картина - унікальна історія кохання.

Результатом проєкту стане виставка картин ста жінок у супроводі їхніх історій кохання. Говоримо про цінність кожного персонального досвіду й долі у цій війні, про лікувальний вплив праці у солідарній спільноті, про мистецтво як спосіб індивідуальної та суспільної комеморації, про межу між особистим та публічним, про подолання відчуття самотності та вихід на майбутнє через коло спілкування і взаємодію в підготовці мистецької події як приємної та хвилюючої зустрічі з соціумом.

Майстер-класами, художніми матеріалами, спілкуванням ініціативу підтримують знані митці, серед яких Матвій Вайсберг, Петро Бевза, Андрій Блудов. Ознайомитись з творами та історіями учасниць проєкту, слідкувати за його розвитком та підтримати можна на Facebook-сторінці "Жива. Справжні історії кохання"

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Культура всього

Щотижневий подкаст Костянтина Дорошенка про культуру в самому широкому сенсі цього слова. Розмови з художниками і музикантами, науковцями і громадськими активістами, журналістами і піарниками, медіаменеджерами і просто менеджерами про те, на чому вони розуміються, ну і звичайно – про культуру в Києві, Україні та світі.

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“Жива”. Мистецтво дружин загиблих героїв
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