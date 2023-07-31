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Культура всього

«Колаж - це поєднання елементів нашого життя», - Сергій Святченко, українсько-данський архітектор та художник (рос.)

Костянтин Дорошенко — Понеділок, 31 липня 2023, 18:06

Сергій Святченко був співзасновником першого в Україні приватного центру сучасного мистецтва "Совіарт" (1987 р.), ініціатором міжнародних виставок, де прозвучали імена Олега Тістола, Олександра Гнилицького, Павла Макова, Олега Голосія та інших знакових вітчизняних художників. З 1990 р. він живе та працює в Данії, в місті Віборг. Захистив дисертацію "Засоби візуальної інформації в архітектурі", підходи якої реалізує у співпраці з провідними данськими архітекторами. З березня 2022 року допомагає Україні через волонтерську спільноту Front - Art. Його молодший син Ерік Святченко, капітан ФК "Мідтьюлланн", серед футбольних гравців та фанатів зібрав для України мільйон данських крон. Старший син, соціолог Філіпп Святченко, їздить по Данії з лекціями про становище України.

У взаємодії з українськими фотографками та фотографами Сергій Святченко створив два проєкти, присвячені долям українських переселенців та міст, що зазнали руйнувань від російської військової агресії. Роботи з цих циклів будуть представлені на виставці молодого куратора Олега Василенка "Український колаж", що 11 серпня відкривається в Національному музеї "Київська картинна галерея". Там також демонструватимуться колажі Олександра Ройтбурда, Юрія Іллєнка, Іллі та Саші Чичкан, Ігоря Гусєва, Павли Нікітіної, Поліни Веллер та інших авторів й авторок різних поколінь.

Говоримо з Сергієм Святченком про колаж, як філософську систему, що поєднує елементи та стратегії нашого життя, про взаємодію колажу з урбанізмом, створення дансько-українського центру архітектури та мистецтва і залучення данських спеціалістів до відродження українських міст. Про мистецьке життя Києва 1980-х, українські виставки у містах-побратимах, вернісажі просто неба на Андріївському узвозі, рідний для Святченка Харків та його архітектурний конструктивізм. Про велику підтримку Данією України в ситуації гарячої фази війни та про належність української державницької традиції Київської Русі до народженої в Данії цивілізації вікінгів.

Колаж для оформлення цього випуску "Культури всього" особисто зробив Сергій Святченко.

Розмова відбувалася російською мовою.

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Культура всього

Щотижневий подкаст Костянтина Дорошенка про культуру в самому широкому сенсі цього слова. Розмови з художниками і музикантами, науковцями і громадськими активістами, журналістами і піарниками, медіаменеджерами і просто менеджерами про те, на чому вони розуміються, ну і звичайно – про культуру в Києві, Україні та світі.

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«Колаж - це поєднання елементів нашого життя», - Сергій Святченко, українсько-данський архітектор та художник (рос.)
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