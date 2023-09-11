“Українські козаки - справжні нащадки монголів”. Що нам відкриває “Таємна історія монголів”?

"Правдива історія є не лише плодом наукових досліджень, вона є частиною національної безпеки в сучасному світі", - впевнений Павло Гай-Нижник, доктор історичних наук, президент Української академії геополітики та геостратегії. "Щоб знати історію України треба читати "Таємну історію монголів", - додає він, як автор передмови до першого українського перекладу цієї історично-літературної пам’ятки, яка вийшла у видавництві "Саміт-книга".

Політолог і письменник До Тайж Цогтсайхан працював над дослідженням та перекладом "Таємної історії монголів" українською 10 років. "Були часи, коли монголами називали себе люди від Японського моря до Адріатичного", - говорить він. Пам’ятка змінює сприйняття імперії Чингісхана, її взаємодії з тогочасними державами та народами, зокрема Київською Руссю, та підважує російську імперську концепцію "татаро-монгольського іга", через що в радянські часи вона була довго заборонена для дослідження.

Говоримо про феномен об’єднання більш ніж 70-ти кочових народів під парасольковою назвою монголів, про Ясу Чингісхана - революційне для свого часу зведення законів, яке створило єдині правила гри на величезному економічному просторі, впроваджуючи повагу до всіх релігій, народів, мов і культур та побудувавши безпечні торгові шляхи, єдиний митний збір, систему гостинних дворів й іншу інфраструктуру для купців на всій території Монгольської імперії.

Торкаємося проблеми спрощення трактування історії в сучасному світі та монополізації російською пропагандою погляду міжнародної історичної науки на цілі регіони. Розмірковуємо про те, чому Московію не можна розглядати як нащадка Золотої Орди.

"Сучасний світ сформувався під час Монгольської імперії", - стверджує До Тайж Цогтсайхан. І зауважує: "Більшість монголів вважають українців своїми. Ми думаємо, що українські козаки - справжні нащадки монголів та їхніх традицій".