Павло Клімкін про українську дипломатію та геополітичні зміни після карантину

"Україна після карантину" це подкаст, у якому ми будемо говорити про те, як зміняться різні сфери нашого життя після карантину. Раз на два тижні журналіст "Української правди" Роман Романюк буде запрошувати цікавих гостей, з якими буде говорити про майбутнє. Про те, як змінилися українська економіка, культура, медицина. Та як змінилися ми самі під час карантину.

У першому епізоді ми говоримо з колишнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіним про те, яких змін зазнає українська дипломатія, як зміниться геополітична розкладка у світі, та що відбуватиметься з державними інститутами.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Що у подкасті?

Чи справді помирає глобалізація?

Як буде називатися епоха, у яку ми переходимо?

Що відбуватиметься з такими глобальними інституціями, такі як ЄС, НАТО, ООН та ВООЗ?

Чи треба очікувати "параду нових диктаторів"?

Як трансформується українська та світова дипломатія?

Подкаст "Україна після карантину" буде доступний на сайті видання "Українська Правда", в додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud та Spotify

"Україна після карантину" — спільний проєкт "Української правди", Центру журналістики Київської школи економіки, Hromadske.ua та аналітичної платформи VoxUkraine. Здійснено в рамках проекту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США.

Прочитати про цей проєкт, про всіх його учасників та підписатися на всі оновлення можна на сайті aftercovid19.in.ua