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Україна після карантину

Власник Veterano Brownie Роман Набожняк про малий бізнес після карантину

Роман Романюк — Середа, 24 червня 2020, 17:40

Через пандемію COVID-19 та карантин найбільше постраждали представники малого та середнього бізнесу.

Так, третина підприємців повідомляють про те, що від початку карантину втратили від 50% до 75% своїх доходів, ще 44% – втратили до половини доходів. Багато бізнесів та мікробізнесів вимушені закриватися.

Але є й такі малі бізнеси, які змогли пережити карантин та вийти з нього сильнішими. Одним з таких бізнесів є монозаклад з десертами брауні Veterano Brownie, який заснував колишній ветеран АТО Роман Набожняк.

У третьому епізоді подкасту "Україна після карантину" ми поговорили з Романом про бізнес в умовах карантину та про розвиток після кризи.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "Україна після карантину" можна слухати у Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudAnchorOvercastSpotify. 

Що у подкасті? 

  • Як київські заклади йшли на карантин?
  • Чому не весь малий бізнес вийшов з карантину?
  • Що треба робити власникам малого бізнесу в умовах кризи?
  • Що мають вміти співробітники щоб пережити кризу?

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"Україна після карантину" — спільний проєкт "Української правди", Центру журналістики Київської школи економіки, Hromadske.ua та аналітичної платформи VoxUkraine. Здійснено в рамках проекту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США.

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Україна після карантину

"Україна після карантину" це подкаст, у якому ми будемо говорити про те, як зміняться різні сфери нашого життя після карантину. 

"Україна після карантину" — спільний проєкт "Української правди", Центру журналістики Київської школи економіки, Hromadske.ua та аналітичної платформи VoxUkraine. Здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США.

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