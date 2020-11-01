Емоційне стає важливішим за раціональне: говоримо з Романом Кравцем про майбутнє політики та журналістики

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Роман РоманюкRoman Romaniuk, Роман КравецьRoman Kravets
Неділя, 1 листопада 2020, 14:56

Коронавірус серйозно вплинув на усі сфери нашого життя. Але він вплинув також і на політичних журналістів, які дізнаються важливі новини спілкуючись з українськими політиками та чиновниками.

Як змінилася робота журналістів в умовах карантину? Як зараз виглядає спілкування з джерелами? Чи може влада, під прикриттям карантину, обмежувати пересування журналістів? І як, взагалі, зміниться українська політика після карантину?

Про все це говоримо з журналістом Української правди Романом Кравцем.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням. 

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"Україна після карантину" — спільний проєкт "Української правди", Центру журналістики Київської школи економіки, Hromadske.ua та аналітичної платформи VoxUkraine. Здійснено в рамках проекту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США.

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Україна після карантину

"Україна після карантину" це подкаст, у якому ми будемо говорити про те, як зміняться різні сфери нашого життя після карантину. 

"Україна після карантину" — спільний проєкт "Української правди", Центру журналістики Київської школи економіки, Hromadske.ua та аналітичної платформи VoxUkraine. Здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США.

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