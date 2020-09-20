Що таке подкасти та як їх слухати?

Останнім часом слово "подкаст" лунає дедалі частіше. Мало не на кожному веб-ресурсі українських ЗМІ тепер можна зустріти сторінки з аудіофайлами та пропозицією підписатися на подкаст.

Для України подкастинг — це поки щось нове і незвідане. Насправді подкасти існують давно і встигли здобути велику популярність на заході.

На початку 2000-их глобальна мережа породила новий медіаформат, тлумачення якого тоді зводилося до однієї простої фрази — "незалежний аудіоконтент в Інтернеті". Так розпочалася ера подкастингу. Авторами подкастів стали тисячі завзятих творців з усього світу, які завантажили в мережу понад 30 мільйонів епізодів своїх аудіопрограм.

"Українська правда" також регулярно випускає подкасти. У них ми піднімаємо різноманітні питання: від політичних рішень, що формують наше суспільство до шкідливих звичок, що нищать наш імунітет.

Настав час остаточно з’ясувати, що таке подкасти, чому вони стали популярними, навіщо їх слухати та як робити це максимально ефективно.

Що таке подкасти?

Якщо коротко, то подкасти — це аудіозаписи, які поширюються в Інтернеті.

Зазвичай ведучі та гості просто обговорюють у подкастах заздалегідь визначені теми та питання. Але є й дещо складніші формати — у них переважно розповідаються історії.

З технічної точки зору подкастинг не несе в собі жодної революційності. Він дійсно багато в чому дублює функції радіо, хоча більшість подкастерів не любить, коли їх порівнюють з радійниками.

Проте подкастинг однозначно перевершує класичне лінійне медіа. Це аналог Youtube в світі аудіо.

Раніше в аудіовізуальному просторі існувало лише традиційне телебачення з ефірною сіткою, розкладом програм та великими бюджетами. Глядач міг споживати тільки те, що йому пропонують.

Одного прекрасного дня з'явився Youtube, який змінив правила споживання інформації. У Youtube кожен, хто має бажання та камеру, зміг сам стати таким собі маленьким телебаченням з власною аудиторією.

Так само і з подкастами. Замість того, щоб крутити колесо радіоприймача в пошуках цікавої програми наосліп або чекати на її початок у конкретний час, споживачі тепер свідомо та цілеспрямовано підбирають контент.

Слухачі власноруч обирають цікаві для себе жанр, формат та тему аудіо. А ще вони можуть слухати запис тоді, коли їм зручно, поставити його на паузу або відмотати на потрібний момент.

Як з’явилися подкасти?

У 2000-их американець Дейв Уінер створив технологію RSS, яка дозволила користувачам підписуватися на аудіоблоги та автоматично завантажувати нові епізоди. Тоді ніхто цього зрозумів і користуватися цим не став.

Згодом Дейв Уінер разом із досвідченим радіоведучим Крістофером Лайдоном записали у саморобній студії mp3-файл, якому судилося стати першим в світі подкастом.

Але і це не змінило ситуацію докорінно — люди почали розуміти суть аудіоблогінгу, але навіть не намагалися до нього долучитися.

Дейв просто сів перед мікрофоном і почав озвучувати свої міркування, ділитися враженнями про прочитані ним книжки та переглянуті кінострічки. І тоді стався переворот.

Люди зрозуміли, що вони теж так можуть.

Сам термін "подкаст" утворився у 2004 році внаслідок симбіозу назви популярного музичного програвача iPod та слова broadcast (англ. — трансляція, мовлення). Вперше його використав журналіст Бен Хаммерслі в статті для The Guardian.

А вже 6 червня 2005 року, під час презентації Apple, це слово з’явилося на великому екрані за спиною Стіва Джобса. Компанія Apple започаткувала новий розділ в iTunes — "Подкасти".

Технологія стала доступною для широких мас, а натяки Джобса на перспективність цього напряму спонукали великі медіакомпанії замислитися над створенням власного подкасту.

Подкасти — це популярно?

З появою RSS та нового розділу в iTunes власні проєкти почали створювати не лише великі медіакомпанії, а й звичайні люди, які хотіли чимсь поділитися зі світом.

Популярність подкастів зростала повільно та органічно. Цьому сприяло багато чинників: розвиток технологій, модернізація смартфонів, поширення мобільного інтернету.

Але з’явився Youtube. Подкасти вимушені були відійти в тінь і продовжувати жити своїм розміреним життям. Так було до 2014 року.

Точкою неповернення для подкастингу став вихід першої серії американського детективного аудіосеріалу "Serial" у 2014 році. У центрі журналістського аудіорозслідування — вбивство молодої американки, що трапилося в 1999 році в місті Балтімор.

"Serial" набрав п'ять мільйонів завантажень швидше за будь-який інший подкаст з усіх, що нині існують. І навіть через рік після випуску його все ще завантажували по 500 тисяч разів на день.

Інструментарій та принципи роботи автори "Serial" запозичили у традиційних медіа. Однак вони вперше продемонстрували світу, що подкастинг — повноцінний формат аудіодокументалістики, який в силу своєї доступності має великий потенціал для залучення аудиторії.

Паралельно з виходом "Serial" компанія Apple презентувала нову операційну систему ios 8, а разом з нею — штатний додаток для прослуховування подкастів. Це значно скоротило алгоритм дій, які повинен був зробити користувач, аби послухати подкаст.

З того часу подкасти перетворилися на невід’ємну частину життя для англомовної аудиторії. Згідно з даними щорічного дослідження The Infinite Dial, у 2017 році подкаст хоча б раз в житті слухали 40% американців, яким виповнилося 12 років. Вже у 2020 році ця цифра зросла до 55%.

Для України явище подкастингу вже не зовсім нове, але й поширеним його називати ще рано. Проте воно однозначно набирає обертів — це зрозуміло з цифр, які відображають кількість нових авторів та слухачів українськомовних подкастів.

Якими бувають подкасти?

Якщо узагальнити все наявне розмаїття подкастів, отримаємо дві основні категорії: перша — люди розмовляють, друга — люди розповідають історії.

У розмовних подкастах ведучий може розповідати про свої ідеї і ділитися власними міркуваннями, ставити запитання гостям та співведучим, або просто обговорювати визначені питання.

Дещо складнішими є подкасти наративні, які також називають аудіоісторіями. У таких аудіосеріалах наявні всі елементи художнього або документального твору: тут є герої, які щось шукають, стикаються з перешкодами та змінюються впродовж історії. Такі сюжети можуть бути втілені як в цілому сезоні, так і в окремих його випусках або їх фрагментах.

Коли та як можна слухати подкасти?

Ми дуже хотіли б розповісти вам про чарівні години, у які наш мозок краще сприймає аудіоінформацію. Ну, або про те, як облаштувати свій простір так, щоб максимально сконцентруватися на прослуховуванні подкасту.

Але подібних правил та секретів не існує. Тому що подкасти — це насамперед про зручність.

Їх можна слухати під час занять спортом, паралельно з приготуванням вечері і навіть в процесі прибирання квартири. Подкасти також згодяться для прослуховування в транспорті, наприклад, коли ви їдете на роботу. І коли йдете з роботи — теж.

Подкасти можна слухати на різних платформах та за допомогою різних пристроїв. Найчастіше використовують для цього смартфони. Якщо у вас iPhone, на ньому має бути додаток "Подкасти". Аналог для Android — "Google Podcasts".

Однак є ще безліч аудіохостингів, на яких подкастери публікують продукти своєї творчості. Серед найпопулярніших: Soundcloud, Overcast, АБУК, Spotify, Castbox, Pocket Casts.

Я і так багато читаю та дивлюсь. Навіщо ще щось слухати?

Це типове запитання, з якого більшість людей починає своє знайомство з подкастами.

По-перше, потрібно усвідомити, що це абсолютно інший досвід, який кардинально відрізняється від перегляду кінострічки або прочитання книги. У світі подкастів є чимало проєктів, аналогів яким ви не знайдете ані в ютубі, ані в друкованому форматі.

По-друге, подкасти — це захопливо та цікаво. Почасти вам навіть почне здаватися, що ви — не просто сторонні слухачі чужої розмови, а її повноцінні учасники. А у випадку з аудіоісторіями — її дійові особи.

Спробуйте послухати — вам має сподобатися!

Багато людей запевняють, що вони не можуть сприймати інформацію на слух і тому їм важко сконцентруватися на подкасті. У такому разі спробуйте послухати, намагаючись паралельно не думати про щось інше.

Які подкасти є на "Українській Правді"?

"Українська правда" займається розвитком та просуванням подкастів понад рік, і за цей час у нас вийшло чимало подкастів:

"Кляті питання" — наш перший подкаст, який виріс з нашого телеграм-каналу "УП. Кляті питання". У цьому подкастів ви знайдете відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають, і які стосуються актуальних суспільно-політичних тем.

"Температура - нормальна!" — подкаст від "УП. Життя" про наше здоров'я та про те, як не хворіти. А якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму.

"До попкорну з Анною Паленчук" — подкаст про кіно- та телеіндустрію, у якому українська кінопродюсерка та сценаристка Анна Паленчук спілкується з відомими гравцями галузі, які розповідатимуть про найгучніші кіно- та телепроєкти.

"Ранкова доза" — тут відомі митці, письменники, політики та блогери розкажуть вам свою улюблену літературну історію.

"Україна після карантину" — це подкаст, у якому ми говоримо про те, як зміняться різні сфери нашого життя після карантину.

"Культура всего" — щотижневий подкаст Костянтина Дорошенка і Андрія Боборикіна про культуру в самому широкому сенсі цього слова.

"Ок і шо?" — це подкаст від "Центру спільних дій" про усі не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада.

"Я не встигаю" — наш новий подкаст, який має з'явитися у понеділок, 21 вересня. Це подкаст про продуктивність від не дуже продуктивних ведучих, які намагаються якось організувати своє життя за допомогою більш продуктивних гостей.

Які ще українські подкасти є?

В Україні також виходить багато гарних подкастів. Ось декілька з них:

"Подкаст Підкаст" — розмовний подкаст від Олексія Кушніра та Олега Ідолова. Ведучі обговорюють політичні та соціальні теми "без претензії на експертність".

"Акустика тіней" — це авторський проєкт Іванни Шкромиди про світову літературу.

Цікаві подкасти випускає незалежна подкаст-спільнота "Радіо Поділ". Серед них, подкаст про вплив технологій на людину "Доступ", подкаст про роль людини у глобальних проблемах "Антропоцешо" та інші.

А які є подкасти англійською?

Якщо у вас добра англійська, то ви можете знайти десятки цікавих та захопливих подкастів. Ось декілька з наших улюблених:

"Power Corrupts" — це подкаст про приховані і підлі сили, які формують наш світ. Ведучий подкасту — доктор Брайан Клаас, політолог та оглядач The Washington Post.

"Serial" — це детективний аудіосеріал, який розповідає історію одного злочину. Журналістка Сара Кеніг розслідує вбивство молодої американки, що відбулося у 1999 році в місті Балтімор. Так, це саме той подкаст, який у 2014-му зчинив революцію.

"Wind of change" — журналіст Патрік Редден Кіф дізнається, що одну з найбільш продаваних пісень усіх часів "Wind of change", виконаної Scorpions, написали в ЦРУ. Подкаст розповідає про подорож Патріка в пошуках істини.

Чи можна монетизувати подкасти?

Монетизація подкастів є невід’ємною частиною мотивації його творців. Найчастіше для монетизації свого контенту подкастери звертаються до спонсорів (або в зворотному напрямку).

Дослідники з Edison Research стверджують, що 63% респондентів більш позитивно сприймають компанію, коли чують згадку про неї в одному з подкастів, які вони регулярно слухають. А з двох продуктів з однаковими ціною та якістю 60% опитуваних оберуть продукт саме тієї компанії, рекламу якої почули в улюбленому подкасті.

Ви також можете стати спонсором подкасту або окремого епізоду. У нас є декілька сценаріїв подібної взаємодопомоги: ми можемо згадувати ваш продукт або кликати вашого експерта.

Усі подробиці та умови співпраці можна дізнатися, написавши на пошту smm@pravda.com.ua