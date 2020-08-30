Продовження карантину, заборона в’їзду для іноземців та підвищення мінімальної зарплатні
Це вже десятий випуск подкасту "Ок, і шо?", у якому аналітики "Центру спільних ді" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та навіть можуть змінити життя людей.
Цього тижня парламент зібрався на чергове позачергове засідання, де прийняв ряд важливих рішень. Тому у новому епізоді подкасту мова піде про ці рішення та про те, що понаприймали уряд та президент. Зокрема, про продовження карантину, про заборону в’їзду іноземців на територію України, про професійну освіту, та кадрові перестановки у командуванні Сил спеціальних операцій.
Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.
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Що у подкасті?
- Продовження Кабміном карантину;
- Заборона в’їзду в Україну деяким іноземцям та особам без громадянства;
- Виділення коштів на створення центрів сучасної професійної освіти;
- Змінила президентом командувача Сил спеціальних операцій;
- Збільшення парламентом мінімальної заробітної плати
- Оголошення конкурсу на ескіз Великого Державного Герба.
Ок і шо?
"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.
Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!