Довічне ув’язнення за корупцію, легалізація медичного канабісу та інші питання від президента

Це вже сімнадцятий випуск подкасту "Ок, і шо?", у якому розповідається про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.

У новому епізоді обговорюються ініціативу Президента Володимира Зеленського провести разом із місцевими виборами 25 жовтня загально національне опитування із п’ятьма питаннями.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud

Питання такі:

Чи потрібне довічне ув’язнення за корупцію?

Чи потрібна на Донбасі вільна економічна зона?

Чи потрібно скоротити кількість депутатів Верховної Ради України до 300?

Чи легалізовувати медичний канабіс?

Чи потрібно Україні підняти на міжнародному рівні питання про те чи повинні США, Росія і Великобританія виконати умови

Будапештського меморандуму про гарантування територіальної цілісності нашої країни?

Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати?