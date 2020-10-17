Довічне ув’язнення за корупцію, легалізація медичного канабісу та інші питання від президента

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Субота, 17 жовтня 2020, 13:17

Це вже сімнадцятий випуск подкасту "Ок, і шо?", у якому розповідається про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.

У новому епізоді обговорюються ініціативу Президента Володимира Зеленського провести разом із місцевими виборами 25 жовтня загально національне опитування із п’ятьма питаннями.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud

Питання такі:

  • Чи потрібне довічне ув’язнення за корупцію?
  • Чи потрібна на Донбасі вільна економічна зона?
  • Чи потрібно скоротити кількість депутатів Верховної Ради України до 300?
  • Чи легалізовувати медичний канабіс?
  • Чи потрібно Україні підняти на міжнародному рівні питання про те чи повинні США, Росія і Великобританія виконати умови
  • Будапештського меморандуму про гарантування територіальної цілісності нашої країни?

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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

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