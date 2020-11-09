Як ефективно працювати у команді? Поради від міністра, власника IT-компанії та кінопродюсерки
Думаєте, що у вас проблеми з продуктивністю? Усе пізнається у порівнянні! Послухавши новий подкаст "Української правди" ви зрозумієте, що у вас усе не так погано на тлі проблем, які є у Федора Попадюка та Анастасії Коріновської.
Кожного понеділка, у подкасті "Я не встигаю!" вони намагаються розв'язувати свої проблеми з продуктивністю, запрошуючи більш продуктивних гостей.
Настя с Федором вирішили що поки що вони розібрались з усіма особистими проблемами власної продуктивності, тому у новому епізоді вони вирішили взятись за складнішу задачу – розібратись з продуктивністю командною.
Чому для командної роботи потрібні великі цілі? Як мотивувати співробітників після роботи над складними проєктами? Чому у команді усі мають домовитись один з одним? Як планування допомагає зменшити кількість зірваних дедлайнів? Чому завжди треба мати декілька запасних планів дій? І чому у командній роботі важлива людяність? Про все це у новому епізоді.
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Якщо вам цікаво слідкувати за успіхами Насті та Федора то подкаст можна слухати на: Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify, Сайт УП, інші платформи.
Детальніше:
- Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про те, чим схоже особисте та командне планування, та як заохочувати команду, коли усі дуже важко працювали;
- CEO IT-компанії S-PRO Ігор Ізралевич розповів про те, як виростити компанію з 10 до 150 людей майже за 7 років та як налагодити у команді процеси таким чином, щоб все працювало без збоїв, та чому усі мають домовитись один з одним.
- Продюсерка Анна Паленчук розповіла про те, чому вона називає себе "дирижером Апокаліпсису", навіщо треба мати запасний план дій та чому у командній роботі важлива людяність.
Прослуховування цього подкасту допоможе вам побудувати команду вашої мрії. Оцінки та коментарі в Apple Podcasts допоможуть сформувати мету для вашої команди. А завдяки поширенню цього подкасту серед друзів, родичів та знайомих, ваша команда ніколи не вигорить!
Інші епізоди подкасту "Я не встигаю!":
Я не встигаю!
Життя авторів подкасту "Я не встигаю!" – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.
Автори подкасту "Я не встигаю!" не зроблять вас більш продуктивним – бо вони не знають як це. Можливо, вони якось організують своє життя за допомогою більш продуктивних гостей. Але це не точно!
Подкаст можна слухати на Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify та інших платформах.