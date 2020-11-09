Як ефективно працювати у команді? Поради від міністра, власника IT-компанії та кінопродюсерки
Думаєте, що у вас проблеми з продуктивністю? Усе пізнається у порівнянні! Послухавши новий подкаст "Української правди" ви зрозумієте, що у вас усе не так погано на тлі проблем, які є у Федора Попадюка та Анастасії Коріновської.
Кожного понеділка, у подкасті "Я не встигаю!" вони намагаються розв'язувати свої проблеми з продуктивністю, запрошуючи більш продуктивних гостей.
Настя с Федором вирішили що поки що вони розібрались з усіма особистими проблемами власної продуктивності, тому у новому епізоді вони вирішили взятись за складнішу задачу – розібратись з продуктивністю командною.
Чому для командної роботи потрібні великі цілі? Як мотивувати співробітників після роботи над складними проєктами? Чому у команді усі мають домовитись один з одним? Як планування допомагає зменшити кількість зірваних дедлайнів? Чому завжди треба мати декілька запасних планів дій? І чому у командній роботі важлива людяність? Про все це у новому епізоді.
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Якщо вам цікаво слідкувати за успіхами Насті та Федора то подкаст можна слухати на: Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify, Сайт УП, інші платформи.
Детальніше:
- Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про те, чим схоже особисте та командне планування, та як заохочувати команду, коли усі дуже важко працювали;
- CEO IT-компанії S-PRO Ігор Ізралевич розповів про те, як виростити компанію з 10 до 150 людей майже за 7 років та як налагодити у команді процеси таким чином, щоб все працювало без збоїв, та чому усі мають домовитись один з одним.
- Продюсерка Анна Паленчук розповіла про те, чому вона називає себе "дирижером Апокаліпсису", навіщо треба мати запасний план дій та чому у командній роботі важлива людяність.
Прослуховування цього подкасту допоможе вам побудувати команду вашої мрії. Оцінки та коментарі в Apple Podcasts допоможуть сформувати мету для вашої команди. А завдяки поширенню цього подкасту серед друзів, родичів та знайомих, ваша команда ніколи не вигорить!
Інші епізоди подкасту "Я не встигаю!":
Я не встигаю!
Життя авторів подкасту "Я не встигаю!" – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.
Автори подкасту "Я не встигаю!" не зроблять вас більш продуктивним – бо вони не знають як це. Можливо, вони якось організують своє життя за допомогою більш продуктивних гостей. Але це не точно!