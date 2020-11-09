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Я не встигаю!

Як ефективно працювати у команді? Поради від міністра, власника IT-компанії та кінопродюсерки

Федір Попадюк — Понеділок, 9 листопада 2020, 13:27

Думаєте, що у вас проблеми з продуктивністю? Усе пізнається у порівнянні! Послухавши новий подкаст "Української правди" ви зрозумієте, що у вас усе не так погано на тлі проблем, які є у Федора Попадюка та Анастасії Коріновської.

Кожного понеділка, у подкасті "Я не встигаю!" вони намагаються розв'язувати свої проблеми з продуктивністю, запрошуючи більш продуктивних гостей.

Настя с Федором вирішили що поки що вони розібрались з усіма особистими проблемами власної продуктивності, тому у новому епізоді вони вирішили взятись за складнішу задачу – розібратись з продуктивністю командною.

Чому для командної роботи потрібні великі цілі? Як мотивувати співробітників після роботи над складними проєктами? Чому у команді усі мають домовитись один з одним? Як планування допомагає зменшити кількість зірваних дедлайнів? Чому завжди треба мати декілька запасних планів дій? І чому у командній роботі важлива людяність? Про все це у новому епізоді.

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Якщо вам цікаво слідкувати за успіхами Насті та Федора то подкаст можна слухати на: Apple PodcastsGoogle Podcasts, YouTube, Soundcloud, SpotifyСайт УПінші платформи.

Детальніше:

  • Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про те, чим схоже особисте та командне планування, та як заохочувати команду, коли усі дуже важко працювали;
  • CEO IT-компанії S-PRO Ігор Ізралевич розповів про те, як виростити компанію з 10 до 150 людей майже за 7 років та як налагодити у команді процеси таким чином, щоб все працювало без збоїв, та чому усі мають домовитись один з одним.
  • Продюсерка Анна Паленчук розповіла про те, чому вона називає себе "дирижером Апокаліпсису", навіщо треба мати запасний план дій та чому у командній роботі важлива людяність.

Прослуховування цього подкасту допоможе вам побудувати команду вашої мрії. Оцінки та коментарі в Apple Podcasts допоможуть сформувати мету для вашої команди. А завдяки поширенню цього подкасту серед друзів, родичів та знайомих, ваша команда ніколи не вигорить!

Інші епізоди подкасту "Я не встигаю!":

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Я не встигаю!

Життя авторів подкасту "Я не встигаю!" – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.

Автори подкасту "Я не встигаю!" не зроблять вас більш продуктивним – бо вони не знають як це. Можливо, вони якось організують своє життя за допомогою більш продуктивних гостей. Але це не точно!

Подкаст можна слухати на Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotify та інших платформах.

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Канали
24.02: Реконструкція
2 епізоди
Головна обсерваторія
5 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
175 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 епізоди
Хроніки економіки
26 епізодів
УП. Вголос
25 епізодів
(не)Безпечна Країна
15 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
72 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
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