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Я не встигаю!

Невміння відпочивати як руйнівна поведінка: Вчимося правильно відпочивати разом з Аллою Рожковою

Федір Попадюк, Анастасія Коріновська — Вівторок, 1 грудня 2020, 14:24

Думаєте, що у вас проблеми з продуктивністю? Усе пізнається у порівнянні! Послухавши новий подкаст "Української правди" ви зрозумієте, що у вас усе не так погано на тлі проблем, які є у Федора Попадюка та Анастасії Коріновської.

Кожного понеділка, у подкасті "Я не встигаю!" вони намагаються розв'язувати свої проблеми з продуктивністю, запрошуючи більш продуктивних гостей.

Після дуже важких епізодів про трудоголізм та вигоряння, автори подкасту "Я не встигаю" Настя та Федір зрозуміли, що самі перетворились на трудоголіків, які вигоряють. Тож щоб хоч якось виправити ситуацію, вони вирішили записати епізод про те, чого їм так сильно бракує – повноцінного відпочинку.

Тож у новому епізоді вони будуть говорити про відпочинок, відпустку, вихідні та спокійний вечір після роботи.

А вчити їх правильно відпочивати буде психологиня Алла Рожкова та їхні друзі.

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Якщо вам цікаво слідкувати за успіхами Насті та Федора то подкаст можна слухати на: Apple PodcastsGoogle Podcasts, YouTubeSoundcloudSpotifyСайт УПінші платформи.

Що у подкасті?

  • Що таке повноцінний відпочинок?
  • Чому кожен має виписати 40 речей, які наповнюють людей енергією?
  • Як правильно планувати свій відпочинок?
  • Як відпочивати, коли немає змоги відпочити?

Прослуховування цього подкасту допоможе вам відновитись після важкого тижня. Оцінки та коментарі в Apple Podcasts захистять вас від робочих питань у вихідні. А завдяки поширенню цього подкасту серед друзів, родичів та знайомих, вас чекатиме незабутня відпустка!

Інші епізоди подкасту "Я не встигаю!":

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Я не встигаю!

Життя авторів подкасту "Я не встигаю!" – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.

Автори подкасту "Я не встигаю!" не зроблять вас більш продуктивним – бо вони не знають як це. Можливо, вони якось організують своє життя за допомогою більш продуктивних гостей. Але це не точно!

Подкаст можна слухати на Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotify та інших платформах.

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Головна обсерваторія
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86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
175 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 епізоди
Хроніки економіки
26 епізодів
УП. Вголос
25 епізодів
(не)Безпечна Країна
15 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
72 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
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У тіні
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