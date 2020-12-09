Ідеї як діти, креативність як м’язи, та вихід з творчої кризи: говоримо з Максимом Щербиною та Оленою Мураховською
Думаєте, що у вас проблеми з продуктивністю? Усе пізнається у порівнянні! Послухавши новий подкаст "Української правди" ви зрозумієте, що у вас усе не так погано на тлі проблем, які є у Федора Попадюка та Анастасії Коріновської.
Кожного понеділка, у подкасті "Я не встигаю!" вони намагаються розв'язувати свої проблеми з продуктивністю, запрошуючи більш продуктивних гостей.
Вигоряння та трудоголізм зробили свою справу – у Насті з’явились складнощі з генеруванням нових ідей, а Федя не може знайти сили, щоб сісти й написати щось притомне та смішне.
Аби знайти натхнення, Федя з Настею вирішили обговорити проблему креативності та творчості, зрозуміти, що воно таке та чи можна накачати креативність, як м’язи у спортзалі, разом з Оленою Мураховською — експерткою з креативного мислення та засновницею Creative Thinking School.
А про проблеми творчості за розкладом, та небезпеку хобі, яке перетворилось на роботу, Настя та Федя поговорили з Максимом Щербиною – співведучим та сценаристом "Телебачення Торонто", автором програми "ЩЕ" та вуличним фотографом.
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Якщо вам цікаво слідкувати за успіхами Насті та Федора то подкаст можна слухати на: Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify, Сайт УП, інші платформи.
Прослуховування цього подкасту зробить вас креативнішою/им за Каньє Веста. Оцінки та коментарі в Apple Podcasts захистять вас від будь-яких творчих криз. А завдяки поширенню цього подкасту серед друзів, родичів та знайомих, у вас ніколи не буде проблем з ідеями!
Я не встигаю!
Життя авторів подкасту "Я не встигаю!" – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.
Автори подкасту "Я не встигаю!" не зроблять вас більш продуктивним – бо вони не знають як це. Можливо, вони якось організують своє життя за допомогою більш продуктивних гостей. Але це не точно!
Подкаст можна слухати на Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify та інших платформах.