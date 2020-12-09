Ідеї як діти, креативність як м’язи, та вихід з творчої кризи: говоримо з Максимом Щербиною та Оленою Мураховською

Думаєте, що у вас проблеми з продуктивністю? Усе пізнається у порівнянні! Послухавши новий подкаст "Української правди" ви зрозумієте, що у вас усе не так погано на тлі проблем, які є у Федора Попадюка та Анастасії Коріновської.

Кожного понеділка, у подкасті "Я не встигаю!" вони намагаються розв'язувати свої проблеми з продуктивністю, запрошуючи більш продуктивних гостей.

Вигоряння та трудоголізм зробили свою справу – у Насті з’явились складнощі з генеруванням нових ідей, а Федя не може знайти сили, щоб сісти й написати щось притомне та смішне.

Аби знайти натхнення, Федя з Настею вирішили обговорити проблему креативності та творчості, зрозуміти, що воно таке та чи можна накачати креативність, як м’язи у спортзалі, разом з Оленою Мураховською — експерткою з креативного мислення та засновницею Creative Thinking School.

А про проблеми творчості за розкладом, та небезпеку хобі, яке перетворилось на роботу, Настя та Федя поговорили з Максимом Щербиною – співведучим та сценаристом "Телебачення Торонто", автором програми "ЩЄ" та вуличним фотографом.

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Якщо вам цікаво слідкувати за успіхами Насті та Федора то подкаст можна слухати на: Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify, Сайт УП, інші платформи.

Прослуховування цього подкасту зробить вас креативнішою/им за Каньє Веста. Оцінки та коментарі в Apple Podcasts захистять вас від будь-яких творчих криз. А завдяки поширенню цього подкасту серед друзів, родичів та знайомих, у вас ніколи не буде проблем з ідеями!