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Я не встигаю!

Ідеї як діти, креативність як м’язи, та вихід з творчої кризи: говоримо з Максимом Щербиною та Оленою Мураховською

Федір Попадюк, Анастасія Коріновська — Середа, 9 грудня 2020, 15:55

Думаєте, що у вас проблеми з продуктивністю? Усе пізнається у порівнянні! Послухавши новий подкаст "Української правди" ви зрозумієте, що у вас усе не так погано на тлі проблем, які є у Федора Попадюка та Анастасії Коріновської.

Кожного понеділка, у подкасті "Я не встигаю!" вони намагаються розв'язувати свої проблеми з продуктивністю, запрошуючи більш продуктивних гостей.

Вигоряння та трудоголізм зробили свою справу – у Насті з’явились складнощі з генеруванням нових ідей, а Федя не може знайти сили, щоб сісти й написати щось притомне та смішне.

Аби знайти натхнення, Федя з Настею вирішили обговорити проблему креативності та творчості, зрозуміти, що воно таке та чи можна накачати креативність, як м’язи у спортзалі, разом з Оленою Мураховською — експерткою з креативного мислення та засновницею Creative Thinking School.

А про проблеми творчості за розкладом, та небезпеку хобі, яке перетворилось на роботу, Настя та Федя поговорили з Максимом Щербиною – співведучим та сценаристом "Телебачення Торонто", автором програми "ЩЕ" та вуличним фотографом.

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Якщо вам цікаво слідкувати за успіхами Насті та Федора то подкаст можна слухати на: Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotifyСайт УПінші платформи.

Прослуховування цього подкасту зробить вас креативнішою/им за Каньє Веста. Оцінки та коментарі в Apple Podcasts захистять вас від будь-яких творчих криз. А завдяки поширенню цього подкасту серед друзів, родичів та знайомих, у вас ніколи не буде проблем з ідеями!

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Я не встигаю!

Життя авторів подкасту "Я не встигаю!" – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.

Автори подкасту "Я не встигаю!" не зроблять вас більш продуктивним – бо вони не знають як це. Можливо, вони якось організують своє життя за допомогою більш продуктивних гостей. Але це не точно!

Подкаст можна слухати на Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotify та інших платформах.

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Головна обсерваторія
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Ранкова доза
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War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
176 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 епізоди
Хроніки економіки
26 епізодів
УП. Вголос
26 епізодів
(не)Безпечна Країна
16 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
72 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
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До попкорну з Анною Паленчук
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