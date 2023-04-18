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Я не встигаю!

Коли все пішло не за планом: Як травми та хвороби впливають на нашу продуктивність

Федір Попадюк, Анастасія Коріновська — Вівторок, 18 квітня 2023, 20:32

Це третій епізод нового сезону подкасту "Я не встигаю!", в якому керівник відділу подкастів "Української правди" Федір Попадюк та шеф-редакторка сайту "Суспільне Новини" Анастасія Коріновська намагаються стати кращими версіями себе.

Так сталося, що Федір зломав ногу і це сильно вплинуло на його плани, продуктивність та можливість робити більшість речей — як по роботі, так і в межах повсякденного життя.

У новому епізоді подкасту Настя та Федір говорять про продуктивність після травм та хвороб та про те, як змиритися з тимчасовою безпорадністю, прийняти її та дати собі спокій

Слухайте подкаст "Я не встигаю!" на зручній платформі:
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Я не встигаю!

Життя авторів подкасту "Я не встигаю!" – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.

Автори подкасту "Я не встигаю!" не зроблять вас більш продуктивним – бо вони не знають як це. Можливо, вони якось організують своє життя за допомогою більш продуктивних гостей. Але це не точно!

Подкаст можна слухати на Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotify та інших платформах.

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Євродонбас
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Я не встигаю!
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Культура всього
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Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
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Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
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Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
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