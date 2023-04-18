Коли все пішло не за планом: Як травми та хвороби впливають на нашу продуктивність

Це третій епізод нового сезону подкасту "Я не встигаю!", в якому керівник відділу подкастів "Української правди" Федір Попадюк та шеф-редакторка сайту "Суспільне Новини" Анастасія Коріновська намагаються стати кращими версіями себе.

Так сталося, що Федір зломав ногу і це сильно вплинуло на його плани, продуктивність та можливість робити більшість речей — як по роботі, так і в межах повсякденного життя.

У новому епізоді подкасту Настя та Федір говорять про продуктивність після травм та хвороб та про те, як змиритися з тимчасовою безпорадністю, прийняти її та дати собі спокій