Коли все пішло не за планом: Як травми та хвороби впливають на нашу продуктивність
Це третій епізод нового сезону подкасту "Я не встигаю!", в якому керівник відділу подкастів "Української правди" Федір Попадюк та шеф-редакторка сайту "Суспільне Новини" Анастасія Коріновська намагаються стати кращими версіями себе.
Так сталося, що Федір зломав ногу і це сильно вплинуло на його плани, продуктивність та можливість робити більшість речей — як по роботі, так і в межах повсякденного життя.
У новому епізоді подкасту Настя та Федір говорять про продуктивність після травм та хвороб та про те, як змиритися з тимчасовою безпорадністю, прийняти її та дати собі спокій
Я не встигаю!
Життя авторів подкасту "Я не встигаю!" – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.
Автори подкасту "Я не встигаю!" не зроблять вас більш продуктивним – бо вони не знають як це. Можливо, вони якось організують своє життя за допомогою більш продуктивних гостей. Але це не точно!
Подкаст можна слухати на Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify та інших платформах.