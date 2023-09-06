Мої думки гучні. Чому медитація — це корисна звичка і навіщо нам медитувати? Пояснює біологиня Ніка Бєльська
Це п’ятий епізод другого сезону подкасту "Я не встигаю!", в якому керівник відділу подкастів "Української правди" Федір Попадюк та редакторка сайту "Суспільне Новини" Анастасія Коріновська намагаються стати кращими версіями себе.
У новому епізоді подкасту говоримо про медитації. Федір регулярно медитує вже понад п’яти років, розповідає про позитивний вплив медитацій на його життя, хоч і не має змоги порівняти себе з таким самим Федором, який не медитує, щоб сказати це напевно.
Настя медитувала у 2023 році разів з пʼять, і як би добре вона не відчувала себе після медитацій, вона не може зробити їх звичкою.
Аби розібратись, що таке медитація, чим вона корисна та на що впливає, а також, з чого почати людям, які хочуть медитувати, але не можуть, Федір та Настя поговорили з Нікою Бєльською — біологинею, консультанткою зі сну та лайфстайлу здорового довголіття, викладачкою йоги та медитації каліфорнійської школи, співавторкою книги "Коли я нарешті висплюся".
У цьому епізоді згадуються: додатки для медитацій Insight Timer та Headspace (хоча ви можете не обмежувати себе як саме цими додатками, так і додатками взагалі).
Також згадуються корисні книжки для медитацій:
- Джон Кабат-Цинн — Wherever You Go, There You Are: Mindfulness Meditation in Everyday Life;
- Денієл Ґоулман — The Science of Meditation: How to Change Your Brain, Mind and Body
- Йонге Мінгьюр Рінпоче — The Joy of Living: Unlocking the Secret and Science of Happiness
Я не встигаю!
Життя авторів подкасту "Я не встигаю!" – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.
Автори подкасту "Я не встигаю!" не зроблять вас більш продуктивним – бо вони не знають як це. Можливо, вони якось організують своє життя за допомогою більш продуктивних гостей. Але це не точно!
Подкаст можна слухати на Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify та інших платформах.