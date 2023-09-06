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Я не встигаю!

Мої думки гучні. Чому медитація — це корисна звичка і навіщо нам медитувати? Пояснює біологиня Ніка Бєльська

Федір Попадюк, Анастасія Коріновська — Середа, 6 вересня 2023, 20:42

Це п’ятий епізод другого сезону подкасту "Я не встигаю!", в якому керівник відділу подкастів "Української правди" Федір Попадюк та редакторка сайту "Суспільне Новини" Анастасія Коріновська намагаються стати кращими версіями себе.

У новому епізоді подкасту говоримо про медитації. Федір регулярно медитує вже понад п’яти років, розповідає про позитивний вплив медитацій на його життя, хоч і не має змоги порівняти себе з таким самим Федором, який не медитує, щоб сказати це напевно. 

Настя медитувала у 2023 році разів з пʼять, і як би добре вона не відчувала себе після медитацій, вона не може зробити їх звичкою. 

Аби розібратись, що таке медитація, чим вона корисна та на що впливає, а також, з чого почати людям, які хочуть медитувати, але не можуть, Федір та Настя поговорили з Нікою Бєльською — біологинею, консультанткою зі сну та лайфстайлу здорового довголіття, викладачкою йоги та медитації каліфорнійської школи, співавторкою книги "Коли я нарешті висплюся".

Слухайте подкаст "Я не встигаю!" на зручній платформі:
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У цьому епізоді згадуються: додатки для медитацій Insight Timer та Headspace (хоча ви можете не обмежувати себе як саме цими додатками, так і додатками взагалі).

Також згадуються корисні книжки для медитацій:

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Я не встигаю!

Життя авторів подкасту "Я не встигаю!" – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.

Автори подкасту "Я не встигаю!" не зроблять вас більш продуктивним – бо вони не знають як це. Можливо, вони якось організують своє життя за допомогою більш продуктивних гостей. Але це не точно!

Подкаст можна слухати на Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotify та інших платформах.

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Мої думки гучні. Чому медитація — це корисна звичка і навіщо нам медитувати? Пояснює біологиня Ніка Бєльська
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