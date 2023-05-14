Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Я не встигаю!

Сон — внесок у якісне життя: Скільки, як і коли спати? Говоримо з біологинею Ольгою Масловою

Федір Попадюк, Анастасія Коріновська — Неділя, 14 травня 2023, 14:07

Це четвертий епізод нового сезону подкасту "Я не встигаю!", в якому керівник відділу подкастів "Української правди" Федір Попадюк та шеф-редакторка сайту "Суспільне Новини" Анастасія Коріновська намагаються стати кращими версіями себе.

І у Федора, і у Насті свої проблеми зі сном. Федір засиджується до ночі, прокидається рано і почувається невиспаним — через що вже в обід не може сконцентруватися на складних задачах. Вихідними він спить до обіду, після чого не може нормально заснути у неділю, щоб прокинутись рано у понеділок.

Настя також весь тиждень намагається прокидатися раніше і потім компенсує це відсипними вихідними, але їй це не допомогає почуватися краще.

Оскільки сон — важлива складова нашого життя, якою не можна нехтувати, Настя та Федір вирішили розібратись з тим, як правильно спати і звернулися по допомогу до експертки.

У новому епізоді подкасту "Я не встигаю" говоримо про сон з Ольгою Масловою — кандидаткою біологічних наук, співзасновницею наукпоп-ініціативи Nobilitet, ведучою подкасту "Наука як по маслу" на Громадському радіо, авторкою каналу Наукпопіл на ютубі, співавторкою книги "Коли я нарешті висплюся" та авторкою книги "Пригоди клітин в організмі та поза ним".

Ольга пояснить Федору та Насті що впливає на якість сну, як спати правильно, чому жайворонки не можуть бути совами і навпаки та як спати під час повітряних тривог.

Слухайте подкаст "Я не встигаю!" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти YouTube RSS

Реклама:

Я не встигаю!

Життя авторів подкасту "Я не встигаю!" – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.

Автори подкасту "Я не встигаю!" не зроблять вас більш продуктивним – бо вони не знають як це. Можливо, вони якось організують своє життя за допомогою більш продуктивних гостей. Але це не точно!

Подкаст можна слухати на Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotify та інших платформах.

Реклама:
Приватизація під час війни: продаж за безцінь чи збереження корупційних схем
6 липня 2023, 18:49 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
Валерій Пекар: "Перемога – це мир, кращий за попередній, мир, коли росія більше не загрожує Україні"
5 липня 2023, 18:14 — Аліна Фролова
Крила Кремля. УП знайшла літаки російських еліт, які обходять санкції
4 липня 2023, 15:10 — Михайло Ткач, Федір Попадюк
Їдиш - мова та культура України
3 липня 2023, 18:40 — Костянтин Дорошенко
Як ЄС допомагає знайти порозуміння Сербії та Косово і чому це поки здається недосяжним
1 липня 2023, 18:37 — Олег Павлюк, Олена Куренкова
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
2 епізоди
Головна обсерваторія
5 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
175 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 епізоди
Хроніки економіки
26 епізодів
УП. Вголос
25 епізодів
(не)Безпечна Країна
15 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
72 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів