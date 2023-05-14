Сон — внесок у якісне життя: Скільки, як і коли спати? Говоримо з біологинею Ольгою Масловою
Це четвертий епізод нового сезону подкасту "Я не встигаю!", в якому керівник відділу подкастів "Української правди" Федір Попадюк та шеф-редакторка сайту "Суспільне Новини" Анастасія Коріновська намагаються стати кращими версіями себе.
І у Федора, і у Насті свої проблеми зі сном. Федір засиджується до ночі, прокидається рано і почувається невиспаним — через що вже в обід не може сконцентруватися на складних задачах. Вихідними він спить до обіду, після чого не може нормально заснути у неділю, щоб прокинутись рано у понеділок.
Настя також весь тиждень намагається прокидатися раніше і потім компенсує це відсипними вихідними, але їй це не допомогає почуватися краще.
Оскільки сон — важлива складова нашого життя, якою не можна нехтувати, Настя та Федір вирішили розібратись з тим, як правильно спати і звернулися по допомогу до експертки.
У новому епізоді подкасту "Я не встигаю" говоримо про сон з Ольгою Масловою — кандидаткою біологічних наук, співзасновницею наукпоп-ініціативи Nobilitet, ведучою подкасту "Наука як по маслу" на Громадському радіо, авторкою каналу Наукпопіл на ютубі, співавторкою книги "Коли я нарешті висплюся" та авторкою книги "Пригоди клітин в організмі та поза ним".
Ольга пояснить Федору та Насті що впливає на якість сну, як спати правильно, чому жайворонки не можуть бути совами і навпаки та як спати під час повітряних тривог.
Я не встигаю!
Життя авторів подкасту "Я не встигаю!" – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.
Автори подкасту "Я не встигаю!" не зроблять вас більш продуктивним – бо вони не знають як це. Можливо, вони якось організують своє життя за допомогою більш продуктивних гостей. Але це не точно!
Подкаст можна слухати на Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify та інших платформах.