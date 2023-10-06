"Наша енергія там, де наші думки": Говоримо про медитації як інструмент для рішень з Володимиром Задіракою

Це шостий епізод другого сезону подкасту "Я не встигаю!", в якому керівник відділу подкастів "Української правди" Федір Попадюк та редакторка сайту "Суспільне Новини" Анастасія Коріновська намагаються стати кращими версіями себе.

У новому епізоді подкасту ми знову говоримо про медитації. Якщо попередній випуск був присвяченій науковій та теоретичній частині питання, то у новому епізоді ми говоримо про практичний.

У новому епізоді ми говоримо з Володимиром Задіракою — засновником мережі кав’ярень One Love Coffee, чайної Monthang та співзасновником ресторану WinoLove. З Володимиром ми говоримо не як з ресторатором, а як з практикуючим йогом та людиною, яка приймала важливі життєві рішення завдяки медитаціям.