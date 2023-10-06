"Наша енергія там, де наші думки": Говоримо про медитації як інструмент для рішень з Володимиром Задіракою
Це шостий епізод другого сезону подкасту "Я не встигаю!", в якому керівник відділу подкастів "Української правди" Федір Попадюк та редакторка сайту "Суспільне Новини" Анастасія Коріновська намагаються стати кращими версіями себе.
У новому епізоді подкасту ми знову говоримо про медитації. Якщо попередній випуск був присвяченій науковій та теоретичній частині питання, то у новому епізоді ми говоримо про практичний.
У новому епізоді ми говоримо з Володимиром Задіракою — засновником мережі кав’ярень One Love Coffee, чайної Monthang та співзасновником ресторану WinoLove. З Володимиром ми говоримо не як з ресторатором, а як з практикуючим йогом та людиною, яка приймала важливі життєві рішення завдяки медитаціям.
Я не встигаю!
Життя авторів подкасту "Я не встигаю!" – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.
Автори подкасту "Я не встигаю!" не зроблять вас більш продуктивним – бо вони не знають як це. Можливо, вони якось організують своє життя за допомогою більш продуктивних гостей. Але це не точно!
Подкаст можна слухати на Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify та інших платформах.