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Я не встигаю!

"Наша енергія там, де наші думки": Говоримо про медитації як інструмент для рішень з Володимиром Задіракою

Федір Попадюк, Анастасія Коріновська — П'ятниця, 6 жовтня 2023, 17:31

Це шостий епізод другого сезону подкасту "Я не встигаю!", в якому керівник відділу подкастів "Української правди" Федір Попадюк та редакторка сайту "Суспільне Новини" Анастасія Коріновська намагаються стати кращими версіями себе.

У новому епізоді подкасту ми знову говоримо про медитації. Якщо попередній випуск був присвяченій науковій та теоретичній частині питання, то у новому епізоді ми говоримо про практичний.

У новому епізоді ми говоримо з Володимиром Задіракою — засновником мережі кав’ярень One Love Coffee, чайної Monthang та співзасновником ресторану WinoLove. З Володимиром ми говоримо не як з ресторатором, а як з практикуючим йогом та людиною, яка приймала важливі життєві рішення завдяки медитаціям.

Слухайте подкаст «Я не встигаю!» на зручній платформі:
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Я не встигаю!

Життя авторів подкасту "Я не встигаю!" – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.

Автори подкасту "Я не встигаю!" не зроблять вас більш продуктивним – бо вони не знають як це. Можливо, вони якось організують своє життя за допомогою більш продуктивних гостей. Але це не точно!

Подкаст можна слухати на Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotify та інших платформах.

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"Наша енергія там, де наші думки": Говоримо про медитації як інструмент для рішень з Володимиром Задіракою
6 жовтня 2023, 17:31 — Федір Попадюк, Анастасія Коріновська
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3 епізоди
Головна обсерваторія
11 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
186 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
31 епізод
Хроніки економіки
39 епізодів
УП. Вголос
31 епізод
(не)Безпечна Країна
25 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
20 епізодів
Культура всього
85 епізодів
Температура - нормальна!
69 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів