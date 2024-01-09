Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Я не встигаю!

Згадати та запланувати все: розповідаємо про зручний спосіб запланувати свій рік

Федір Попадюк, Анастасія Коріновська — Вівторок, 9 січня 2024, 19:27

Це сьомий епізод другого сезону подкасту "Я не встигаю!", в якому керівник відділу подкастів "Української правди" Федір Попадюк та редакторка сайту "Суспільне Новини" Анастасія Коріновська намагаються стати кращими версіями себе.

Останні роки 4, десь наприкінці грудня — початку січня, Федір витрачає тиждень для того, щоб окинути оком попередній рік, події, які відбулись в його житті, цілі, які він встиг та не встиг виконати та проаналізувати помилки, яких наробив. А після того, як він вчергове вирішив жити по-новому, розпланувати наступний рік свого життя.

У новому епізоді подкасту Федір та Настя говорять про планування нового року та розповідають про шаблон, яким користуються для цього.

Слухайте подкаст «Я не встигаю!» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud НВ. ПодкастиНВ. Подкасти YouTubeYouTube RSSRSS

Посилання на шаблон за посиланням

Також обов’язково послухайте епізод з Марією Фронощук про те, як ставити собі цілі, щоб в кінці року не лаяти себе за те, що всі вони залишились невиконаними: 

Реклама:

Я не встигаю!

Життя авторів подкасту "Я не встигаю!" – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.

Автори подкасту "Я не встигаю!" не зроблять вас більш продуктивним – бо вони не знають як це. Можливо, вони якось організують своє життя за допомогою більш продуктивних гостей. Але це не точно!

Подкаст можна слухати на Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotify та інших платформах.

Реклама:
Згадати та запланувати все: розповідаємо про зручний спосіб запланувати свій рік
9 січня 2024, 19:27 — Федір Попадюк, Анастасія Коріновська
Космічний Новий рік. Як 2024-ий зустріли на Марсі, на Місяці та за орбітою Нептуна
8 січня 2024, 17:23 — Дмитро Сімонов
Рік непростих сусідів. Про відносини України з Угорщиною, Словаччиною й Польщею та їхні перспективи
30 грудня 2023, 16:29 — Олена Куренкова, Олег Павлюк
Безробіття, дефіцит працівників та війна: яким був ринок праці у 2023 році?
28 грудня 2023, 18:05 — Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров
Єгор Чернєв про мобілізацію: "Потрібні радше підходи пряника, аніж батога"
27 грудня 2023, 16:45 — Аліна Фролова
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Головна обсерваторія
18 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
199 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
44 епізоди
Хроніки економіки
50 епізодів
УП. Вголос
41 епізод
(не)Безпечна Країна
33 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Температура - нормальна!
75 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів