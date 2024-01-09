Згадати та запланувати все: розповідаємо про зручний спосіб запланувати свій рік
Це сьомий епізод другого сезону подкасту "Я не встигаю!", в якому керівник відділу подкастів "Української правди" Федір Попадюк та редакторка сайту "Суспільне Новини" Анастасія Коріновська намагаються стати кращими версіями себе.
Останні роки 4, десь наприкінці грудня — початку січня, Федір витрачає тиждень для того, щоб окинути оком попередній рік, події, які відбулись в його житті, цілі, які він встиг та не встиг виконати та проаналізувати помилки, яких наробив. А після того, як він вчергове вирішив жити по-новому, розпланувати наступний рік свого життя.
У новому епізоді подкасту Федір та Настя говорять про планування нового року та розповідають про шаблон, яким користуються для цього.
Посилання на шаблон за посиланням.
Також обов’язково послухайте епізод з Марією Фронощук про те, як ставити собі цілі, щоб в кінці року не лаяти себе за те, що всі вони залишились невиконаними:
Я не встигаю!
Життя авторів подкасту "Я не встигаю!" – це пекло, у якому будильник дзвенить по дві години, задачі не робляться роками, дедлайни сняться у кошмарах, робота залишається на вихідні, а вигорання й відчуття порожнечі, чорні кола під очима та сліди від сліз на щоках – уже частина життя.
Автори подкасту "Я не встигаю!" не зроблять вас більш продуктивним – бо вони не знають як це. Можливо, вони якось організують своє життя за допомогою більш продуктивних гостей. Але це не точно!
Подкаст можна слухати на Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify та інших платформах.