Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop
Життя бентежне

Ми до останнього брехали їй, що все буде добре: Дві історії про смерть

П'ятниця, 9 квітня 2021, 14:56

Другий епізод подкасту "Життя бентежне" буде важко слухати. Бо для цього епізоду ми записали дві схожі, і одночасно різні історії про смерть матерів. 

Тема смерті досить табуйована у нашому суспільстві, ми не звикли про неї говорити, і не знаємо, як треба поводитись, коли ми стикаємось з нею. 

Як це, удавати, що все добре, знаходити дорогі препарати і розуміти, що вони вже не допоможуть, та чи можна навчитись прийняти смерть?

Або як це, рости у родині, де не вміли спілкуватись і де тобі не пояснюють що відбувається з мамою?

І що робити, коли приходить смерть? Розповідають Марія Жартовська та Віталій Атаманчук.

Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts | Google PodcastsSpotify | Інші платформи 

Це другий епізод подкасту "Життя бентежне" – подкасту, героєм якого може стати кожен, хто може розповісти цікаву історію.

Адже ми постійно розповідаємо історії: своїм друзям, колегам, родичам та навіть самі собі. Але у кожного є історія, варта уваги тисячі людей. І для таких історій ми й створили цей подкаст.

Чому "Життя бентежне"? Бо життя, у якому народжуються історії, не одноманітне. Воно буває складним та легким, тривожним та безтурботним, сповненим радості та болю. Воно ніколи не полишає нас байдужими, бо життя бентежне…

Раз на два тижні ви будете слухати досить різні історії, які розповідають досить різні люди. Більш того, при бажанні ви й самі можете стати учасником подкасту "Життя бентежне". Для цього вам треба просто написати нам на пошту SMM@pravda.com.ua та коротко розповісти про історію, якою б ви хотіли б поділитись.   

Слухайте також: Ми побудували пліт та 13 днів сплавлялись по Дніпру: Три історії про подорожі

powered by lun.ua

Життя бентежне

Ми постійно розповідаємо історії – своїм друзям, колегам, родичам, та навіть самі собі. Але у кожного є історія, варта уваги тисячі людей. І для таких історій ми й створили цей подкаст.

Чому "Життя бентежне"? Бо життя, у якому народжуються історії, не одноманітне. Воно буває складним та легким, тривожним та безтурботним, сповненим радості та болю. Воно ніколи не полишає нас байдужими, бо життя бентежне…

Якщо у вас є історія, якою ви хочете поділитись, то ви можете написати нам на пошту smm@pravda.com.ua. 

Подкаст доступний всюди: Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotify та на інших платформах. 

Ми до останнього брехали їй, що все буде добре: Дві історії про смерть
9 квітня 2021, 14:56
Президент звільнив суддів КСУ, а нардепи дозволили оголошувати призов резервістів без мобілізації
5 квітня 2021, 14:02
Даниїл Ваховський. Принт (а також піар та маркетинг) – це біль!
5 квітня 2021, 13:25
Що не так з іпотекою в Україні та чому іпотечна програма Зеленського під 7% не забезпечить українців житлом?
3 квітня 2021, 13:03 — Федір Попадюк
Вакцинація, коронавірус та подорожі: відповідаємо на поширені питання про мандрівки в епоху COVID-19
2 квітня 2021, 08:12 — Наталія Бушковська
Усі подкасти...
Канали
Температура - нормальна!
30 епізодів
Українські 90-ті
1 епізод
Життя бентежне
3 епізоди
Я не встигаю!
13 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
47 епізодів
Медіабіль!
4 епізоди
Ок і шо?
27 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
Ранкова доза
81 епізод
Культура всего
54 епізоди
Україна після карантину
12 епізодів
Minddetox Essays
10 епізодів