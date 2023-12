Тебе переповнює біль, образа і питання: "чому я"? Історія про булінг

За даними ЮНІСЕФ, кожний другий учень або учениця віком від 13 до 15 років - повідомляє, що зазнавали насильства з боку однолітків у школах або поблизу школи.

Систематичний булінг чи якесь епізодичне насильство, яке ми пережили у дитинстві та про яке забули або вирішили, що це неважливо і було з кожним, може відгукуватись нам у дорослому житті. Хтось може почуватись некомфортно у великих групах людей. Хтось думати що з ним чи з нею щось не так, коли чує десь по заду себе сміх випадкових людей, а хтось взагалі замикається у собі.

Героїня сьогоднішнього епізоду – Наталка Кузьменко, теж стикнулась з булінгом у дитинстві. У своїй історії вона розповідає про свій досвід, про те, як на неї вплинуло цькування, та про позитив, який треба навчитись виносити навіть з таких, неприємних історій.

Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts | Google Podcasts | Spotify | Інші платформи

Це сьомий епізод подкасту "Життя бентежне" – подкасту, героєм якого може стати кожен з вас.

Раз на два тижні ви будете слухати досить різні історії, які розповідають досить різні люди. Більш того, за бажанням ви й самі можете стати учасником подкасту "Життя бентежне". Для цього вам треба просто написати нам на пошту SMM@pravda.com.ua та коротко розповісти про історію, якою б ви хотіли б поділитись.

Проєкт здійснено за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди учасників заходу не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.

Supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government

