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Життя бентежне

Тебе переповнює біль, образа і питання: "чому я"? Історія про булінг

Четвер, 15 липня 2021, 20:05

За даними ЮНІСЕФ, кожний другий учень або учениця віком від 13 до 15 років - повідомляє, що зазнавали насильства з боку однолітків у школах або поблизу школи.

Систематичний булінг чи якесь епізодичне насильство, яке ми пережили у дитинстві та про яке забули або вирішили, що це неважливо і було з кожним, може відгукуватись нам у дорослому житті. Хтось може почуватись некомфортно у великих групах людей. Хтось думати що з ним чи з нею щось не так, коли чує десь по заду себе сміх випадкових людей, а хтось взагалі замикається у собі. 

Героїня сьогоднішнього епізоду – Наталка Кузьменко, теж стикнулась з булінгом у дитинстві. У своїй історії вона розповідає про свій досвід, про те, як на неї вплинуло цькування, та про позитив, який треба навчитись виносити навіть з таких, неприємних історій.

Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts | Google Podcasts | Spotify | Інші платформи 

Це сьомий епізод подкасту "Життя бентежне" – подкасту, героєм якого може стати кожен з вас.

Раз на два тижні ви будете слухати досить різні історії, які розповідають досить різні люди. Більш того, за бажанням ви й самі можете стати учасником подкасту "Життя бентежне". Для цього вам треба просто написати нам на пошту SMM@pravda.com.ua та коротко розповісти про історію, якою б ви хотіли б поділитись.

Більше епізодів подкасту "Життя – бентежне" за посиланням

Слухайте також новий подкаст Української правди та OLX про кібербезпеку Онлайн[за]хист. У третьому епізоді ми розповідаємо про те, як вберегтись від шахраїв, продаючи щось в інтернеті: 

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Життя бентежне

Ми постійно розповідаємо історії – своїм друзям, колегам, родичам, та навіть самі собі. Але у кожного є історія, варта уваги тисячі людей. І для таких історій ми й створили цей подкаст.

Чому "Життя бентежне"? Бо життя, у якому народжуються історії, не одноманітне. Воно буває складним та легким, тривожним та безтурботним, сповненим радості та болю. Воно ніколи не полишає нас байдужими, бо життя бентежне…

Якщо у вас є історія, якою ви хочете поділитись, то ви можете написати нам на пошту smm@pravda.com.ua. 

Подкаст доступний всюди: Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotify та на інших платформах. 

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