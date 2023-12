Він почав мене бити. А потім пояснив, що я сам винен: Історія про насильство у ЛГБТ-парах

Є жахлива статистика, що кожна третя жінка зазнавала психологічного, фізичного чи сексуального насильства з боку свого партнера чи іншої особи. При цьому, більшість жінок що потерпали від насильства, – не звертаються до поліції.

Для більшості сімей тема насильства й досі лишається табуйованою та такою, про яку не говорять.

Ще більш табуйованою темою є насильство в ЛГБТ-парах.

Герой сьогоднішнього епізоду Едвард Різ – він небінарна людина або квір-персона. Едвард та інші небінарні люди не ідентифікують себе як чоловіки або жінки постійно та виключно, незалежно від приписаної статі.

Досить довгий час Едвард знаходився у аб’юзивних стосунках. В стосунках, в яких він потерпав від фізичного, економічного та психологічного насильства з боку партнера.

Едвард розповідає свою історію та дає поради, як ідентифікувати аб’юзивних партнерів і партнерок та вийти зі стосунків, що завдають шкоду.

Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts | Google Podcasts | Spotify | Інші платформи

Це другий епізод подкасту "Життя бентежне" – подкасту, героєм якого може стати кожен з вас.

Раз на два тижні ви будете слухати досить різні історії, які розповідають досить різні люди. Більш того, за бажанням ви й самі можете стати учасником подкасту "Життя бентежне". Для цього вам треба просто написати нам на пошту SMM@pravda.com.ua та коротко розповісти про історію, якою б ви хотіли б поділитись. Більше епізодів подкасту "Життя – бентежне" за посиланням.

Проєкт здійснено за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди учасників заходу не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.

Supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government

