Фішинг, клікджекінг та кіберсквотінг: Які види шахрайств існують в інтернеті та як убезпечити себе від них?

Це перший епізод подкасту Онлайн[за]хист – нового подкасту Української правди про кібербезпеку, який ми робимо разом з нашим партнером – ОLX.

У ньому ми з керівником відділу бізнес-аналітики ОLX, Віктором Нобіузом, будемо говорити про безпеку в інтернеті – як купувати та продавати онлайн "без пригод", як розпізнати шахраїв і не піддаватися їх маніпуляціям, навчитися захищати свої персональні дані, щоб не дати шансу зловмисникам вкрасти ваші гроші.

Трохи цифр та масштабів:

За даними асоціації ЄМА 252 мільйони гривень вкрали шахраї з карток українців у 2020 році за допомогою соцінженерії;

Найпопулярнішим методом став фішинг — обман за допомогою сайтів-підробок з підміною платіжної форми;

52% опитаних українців не знають, що таке фішинг, а 57% – жодного способу, як захистити свої акаунти чи платіжні дані.

Свого часу я, автор цього подкасту, Федір Попадюк натрапив на шахраїв. Вони за допомогою вірусу заблокували мій комп’ютер та вимагали гроші. У цьому епізоді я з’ясував, що тепер зловмисники в основному не зламують комп’ютери, а "зламують" людську психологію — це ще називається "соціальна інженерія". Відтак українці частіше за все самостійно віддають злодіям гроші, повіривши, що на тому кінці інтернету реальні продавці, покупці, або навіть співробітники поліції чи банку.

Слухайте подкаст на Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify та інших платформах.

Що у подкасті?

Хто найчастіше потрапляє на гачок інтернет-шахраїв?

Що таке фішинг і як від нього захиститись?

Що таке соціальна інженерія і чому шахраї телефонують вам у незручні моменти?

Навіщо віруси блокують ваш комп'ютер і як вберегтись від програм-вимагачів?

Що таке клікджекінг та як навчитися не клікати на все підряд?

Як вберегтись від інтернет-сталкерінгу або доксінгу?

Що таке кіберсквотінг і чому треба уважніше вчитуватись у назви сайтів?

Чому треба уважніше перевіряти додатки, які ви збираєтесь встановити на свій телефон?

Де в українському інтернеті найбільше відбувалося шахрайств?

Все ці атаки підривають довіру до онлайн-шопінгу, який зараз розвивається надшвидкими темпами. Хоча, знаючи базові правила, можна захистити себе й своїх близьких. Про них можна дізнатися з подкасту на: Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify, Сайт УП, інші платформи.

Також раджу зайти на антишахрайський сайт Онлайн[за]хист.

Основні ж правила виглядають так:

Заведіть окрему картку(можна навіть віртуальну) для онлайн-шопінгу та не тримайте там надто великих сум. Встановлюйте складні паролі. Ваші платіжні дані маєте знати тільки ви. Навіть працівники банку чи поліції не повинні мати до них доступ. Будьте уважними: перевіряйте адресу сайту та пошти. Кіберзлодії роблять їх дуже схожими з оригіналом знайомих/відомих вам компаній. Не відкривайте посилання від сторонніх осіб. Кіберзлодії часто скорочують їх за допомогою спеціальних сервісів (типу bit.ly чи подібних), щоб ввести вас в оману. Не довіряйте скриншотам правил чи квитанцій/чеків. Читайте правила на платформі та перевіряйте рахунок в онлайн-банкінгу. Завжди звертайтеся до служби підтримки, банку та поліції, якщо підозрюєте шахрайство.

Цей проєкт на 100% прокачає вашу кіберграмотність та впевненість під час онлайн-серфінгу. Тож поширюйте його з друзями та рідними.