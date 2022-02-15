"Спогади з Ігнатьєво": життя у німецьких колоніях у ХІХ - ХХ ст. на Донбасі

"Євродонбас. Німецька спадщина" - це документальний наративний подкаст. Кінопродюсерка кінокомпанії "435 ФІЛМС" Анна Паленчук та режисер Корній Грицюк разом із істориками, дослідниками та документальними героями розповідають про німців, які декілька століть жили на Донбасі.

Тут панувала німецька мова та культура, а після приходу до влади "Радянських совєтів", залишились лиш спогади у пам’ятках архітектури та побутових речах. Нова влада переписала історію Донбасу, як промислового радянського регіону. Подкаст складається з трьох епізодів.

У другому епізоді подкасту "Євродонбас: Німецька спадщина" мова піде про поселення німців на Донбасі: як вони жили, чим займалися та з чого складався їх побут.

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Цей епізод заснований на документальних свідченнях із книги "Спогади з Ігнатьєво", які зібрав Оскар Гам - один із німецьких колоністів. У епізоді ми дізнаємося про те:

як німецькі родини потрапили в колонію Ігнатьєво та як вони обживались на хуторі;

як "шульце" розв’язував питання господарства, освіти, найму пастухів, нічних сторожів, учителів або навіть повитухи;

як підлітки робили саморобні феєрверки на релігійні свята;

про навчання у німецькій школі, та збереження німецької культури через національний одяг;

про сільський магазин Петера Дейка та Абрама Унрау, в якому продавали все, що було потрібно покупцям у маленькому селі.

Подкаст "Євродонбас: Німецька спадщина" виходить на підтримку документального фільму "Євродонбас".

Соцмережі подкасту: https://bit.ly/3ufctWy | https://bit.ly/3L1Kj75

Партнери:

Генеральне консульство Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку з офісом у Дніпрі

Українська Правда

Команда:

Автори: Анна Паленчук та Корній Грицюк

Сценарист: Роман Романюк

Проектні менеджерки: Карина Хвостенко та Олена Кірічек

Звукорежисери: Василь Явтушенко та Ася Федоськіна

Композитор: Антон Дегтярьов

Дизайн обкладинки: Олександр Грехов

Керівник відділу подкастів УП: Федір Попадюк