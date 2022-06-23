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Один одному

Хмільник: як свій фронт натхненно тримають на Вінниччині

— Четвер, 23 червня 2022, 15:50

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них.

У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті. 

Слухайте подкаст "Один одному" де завгодно: Apple PodcastsGoogle PodcastsSouncloudYouTubeAnchorMegogoНВ Подкасти 

У 12 епізоді Марія їздить Хмільницькою громадою на Вінничині. Ви почуєте:

  • про перукарку Таню, у житті якої після 24 лютого з'явилися тепловізори, збори коштів і поїздки на Схід;
  • щирі історії людей, які тримають тил у селах громади;
  • про пана Михайла і його родину, які волонтерять із 2014 року;
  • як волонтерським штабом стала редакція місцевої газети;
  • що про війну думають римо-католики Хмільника

Слухайте також подкаст "Євродонбас: Німецька спадщина": 

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Один одному

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них. У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті
Слухайте на улюбленій платформі

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Хроніки економіки
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УП. Вголос
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(не)Безпечна Країна
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Євродонбас
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Температура - нормальна!
70 епізодів
Чому вони крадуть?
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Один одному
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Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
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