Хмельник: как свой фронт вдохновенно держат в Винницкой области

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них.

У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті.

Слухайте подкаст "Один одному" де завгодно: Apple Podcasts, Google Podcasts, Souncloud, YouTube, Anchor, Megogo, НВ Подкасти

У 12 епізоді Марія їздить Хмільницькою громадою на Вінничині. Ви почуєте:

про перукарку Таню, у житті якої після 24 лютого з'явилися тепловізори, збори коштів і поїздки на Схід;

щирі історії людей, які тримають тил у селах громади;

про пана Михайла і його родину, які волонтерять із 2014 року;

як волонтерським штабом стала редакція місцевої газети;

що про війну думають римо-католики Хмільника

Слухайте також подкаст "Євродонбас: Німецька спадщина":