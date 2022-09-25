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УП. Вголос

Репетиція апокаліпсису. Як змінилося життя Харкова після контрнаступу ЗСУ. Аудіоверсія

Роман Романюк — Неділя, 25 вересня 2022, 16:45

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

У другому епізоді ми начитали репортаж Романа Романюка з Харкова. 

Після провалу на харківському напрямку росіяни почали прицільне знищення критичної інфраструктури регіону, прирікаючи мільйони мирних жителів Харківської та сусідніх областей на життя без світла, води, газу й усього того, що ми звикли описувати словосполученням "сучасна цивілізація".

Тож поки Київ масово вечорами гуде в барах і ресторанах, Харків закутується в непроглядну маскувальну темряву. Але навіть у ній можна розгледіти початки багатьох історій про героїзм, пошук нових лідерів та несміливі мрії про майбутню велику відбудову.

Роман Романюк провів три дні в Харкові та записав кілька таких історій. 

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УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

Репетиція апокаліпсису. Як змінилося життя Харкова після контрнаступу ЗСУ. Аудіоверсія
25 вересня 2022, 16:45 — Роман Романюк
Мобілізація в РФ, звільнення військовополонених, "референдуми" на окупованих територіях – головне про війну за тиждень
23 вересня 2022, 22:42 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Звільнення Харківщини, трофейна техніка, обстріли критичної інфраструктури — головне про війну за тиждень
17 вересня 2022, 20:56 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Місто жило, а тепер знову нічого не має. Як змінився Слов’янськ після 24 лютого? Подкаст-репортаж
13 вересня 2022, 17:35 — Федір Попадюк, Дмитро Рясний
Три найдовші дні лютого. Як почалася велика війна, в яку ніхто не вірив. Аудіоверсія
10 вересня 2022, 15:46 — Роман Романюк, Роман Кравець
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