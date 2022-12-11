Пункт незламності "Бахмут". Що відбувається на найважчому напрямку фронту. Аудіоверсія
Окупанти зосередили свою увагу на Бахмуті в середині липня – після захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська. Відтоді в місті з'являється все більше українських військових, протитанкових їжаків, а також величезних вирв від російських прильотів.
Західні аналітики та українські посадовці заявляють: Росія намагається оточити місто. Чи справді все настільки критично?
"Українська правда" уважно відстежує ситуацію на Бахмутському напрямку з початку червня.
Під час останньої поїздки в зону бойових дій "УП" мала змогу поговорити з військовими, що тримають межі цього напрямку на північ, схід та південь від Бахмута, а також на свої очі побачити обстановку в місті та сусідньому з ним Соледарі.
Нижче – обстановка на Бахмутському напрямку очима "УП" з коментарями українських військових.
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Авторка: Ольга Кириленко
Текст читає: Ольга Кириленко
УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати
УП. Вголос
УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.