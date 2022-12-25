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УП. Вголос

"По телевізору кажуть, що ми перемагаємо. Знали б вони, якою ціною". Один день у стабілізаційному пункті Бахмута. Аудіоверсія

Ольга Кириленко — Неділя, 25 грудня 2022, 18:20

"Обстановка залишається без суттєвих змін". 

"Ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій". 

"Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів…"

Це сталі мовні конструкції у зведеннях Генштабу ЗСУ за один із днів на початку грудня.

За цими словами – життя і смерть, розпач і надія, запах першого зимового морозу, крові, поту, цигарок.

Того дня, коли російська армія посилено наступала на Бахмут з трьох боків, "Українська правда" мала можливість попрацювати в одному зі стабілізаційних пунктів на цьому напрямку.

Це був лише один із понад 300 днів цієї великої війни.

Слухайте подкаст "УП. Вголос" на зручній платформі:
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Публікацію можна прочитати за посиланням

Авторка: Ольга Кириленко

Текст читає: Аліна Полякова

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати. 

Слухайте інші епізоди подкасту: 

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УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

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