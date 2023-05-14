Війна закінчилася! Про День перемоги і людину, яка подарувала світу 24 години щастя. Аудіоверсія
Недільного ранку 6 травня 1945-го глава корпункту AP в Парижі Ед Кеннеді отримав запрошення від ставки командування союзницьких військ взяти участь в історичній події. Що це буде за подія, йому не повідомили.
Ед прибув на аеродром під Парижем і побачив там ще 16 кореспондентів найбільших світових видань та інформаційних агентств.
Коли літак відірвався від землі й узяв курс на північний схід, головний комунікаційник ставки Ейзенхауера, бригадний генерал Френк Аллен, сказав, що поїздка пов'язана з майбутньою капітуляцією німців.
Автор: Михайло Кригель
Текст читає: Дмитро Волковінський
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УП. Вголос
УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.