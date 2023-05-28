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УП. Вголос

"Нам буде легко вбивати росіян, а росіянам – нас". Як хлопчик з етикетки згущівки передбачив велику війну. Аудіоверсія

Михайло Кригель — Неділя, 28 травня 2023, 21:55

Для багатьох поколінь він став символом dolce vita – солодкого життя, на яке ми заслужили. Та іконою харчопрому, яка пережила перебудову, розвал Союзу і три десятиліття незалежності України. Весь цей час нестаріючий, наче Доріан Грей, хлопчик на етикетці міцно тримав у руці ложку з "незбираним згущеним".

Розповідаємо історію одесита Олександра Бабича – вантажника на цукровому заводі, пожежника, міліціонера, історика, письменника, екскурсовода, активіста і волонтера.

Слухайте подкаст «УП. Вголос» на зручній платформі:
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Автор: Михайло Кригель

Текст читає: Дмитро Волковінський

Публікацію можна прочитати за посиланням.

УП. Вголос – це подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати "Українську правду", то тепер ви можете її слухати.

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УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

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