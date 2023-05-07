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УП. Вголос

По своїх. Як "дружній вогонь" вбиває військових і чи є в цьому винні. Аудіоверсія

Михайло Кригель, Соня Лукашова — Неділя, 7 травня 2023, 21:06

Friendly fire, "дружній вогонь", фратрицид – різні назви одного явища, яке супроводжує всі війни в історії людства. Це відбувається, коли військові починають бити по своїх через погану координацію, відсутність зв'язку, брак досвіду, інформаційні вкиди ворога і загальний "туман війни".

"Дружній вогонь" – одне з облич війни, від якого зазвичай відводять очі. Занадто безглузде, занадто незручне, занадто потворне.

Насправді ж про "френдлі фаєр" знають всі, хто воює – і з 2014-го, і з 24 лютого 2022-го. І навіть ті, хто воює в котлах соцмереж, теж знають – із фільмів про інші війни. 

"Надто вже чутлива тема. Суспільство не готове сприймати правду про "дружній вогонь"", – багато разів чули ми від співрозмовників, поки готували цей текст. Навіть ті, хто погоджувався говорити на цю тему з авторами УП, робили це винятково за умов анонімності.

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Автори: Михайло Кригель, Соня Лукашова

Текст читає: Дмитро Волковінський

Публікацію можна прочитати за посиланням.

УП. Вголос – це подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати "Українську правду", то тепер ви можете її слухати.

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УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

По своїх. Як "дружній вогонь" вбиває військових і чи є в цьому винні. Аудіоверсія
7 травня 2023, 21:06 — Михайло Кригель, Соня Лукашова
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Я не встигаю!
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Ок і шо?
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