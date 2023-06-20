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"Напиши таке подання на Героя, щоб плакали". Чому військові іноді можуть не дочекатися нагороди. Аудіоверсія

Рустем Халілов — Вівторок, 20 червня 2023, 17:01

Число тих, хто доклав зусиль, щоб гідний, на їхню думку, військовий отримав звання Героя України, йде не на сотні – на тисячі. Лише за травень на сайті президента зареєстрували понад 320 петицій із проханням розглянути ту чи іншу кандидатуру на звання Героя. Здебільшого – загиблих бійців.

Цей список – згусток любові та болю. Петиції створюють матері й дружини, побратими та просто небайдужі люди.

Після повномасштабного російського вторгнення система державних нагород зіткнулася з нечуваним викликом.  Про те, чи вона з ним впоралася – в цьому матеріалі Української Правди.

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Автор: Рустем Халілов

Текст читає: Дмитро Волковінський

Публікацію можна прочитати за посиланням.

УП. Вголос – це подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати "Українську правду", то тепер ви можете її слухати.

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УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

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"Напиши таке подання на Героя, щоб плакали". Чому військові іноді можуть не дочекатися нагороди. Аудіоверсія
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