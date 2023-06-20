"Напиши таке подання на Героя, щоб плакали". Чому військові іноді можуть не дочекатися нагороди. Аудіоверсія
Число тих, хто доклав зусиль, щоб гідний, на їхню думку, військовий отримав звання Героя України, йде не на сотні – на тисячі. Лише за травень на сайті президента зареєстрували понад 320 петицій із проханням розглянути ту чи іншу кандидатуру на звання Героя. Здебільшого – загиблих бійців.
Цей список – згусток любові та болю. Петиції створюють матері й дружини, побратими та просто небайдужі люди.
Після повномасштабного російського вторгнення система державних нагород зіткнулася з нечуваним викликом. Про те, чи вона з ним впоралася – в цьому матеріалі Української Правди.
Автор: Рустем Халілов
Текст читає: Дмитро Волковінський
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УП. Вголос
УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.