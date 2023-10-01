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УП. Вголос

100 метрів до війни. Як рік Росії в Україні ледь не закінчився великою кров’ю на острові Тузла. Аудіоверсія

Михайло Кригель, Рустем Халілов — Неділя, 1 жовтня 2023, 20:51

У новому епізоді подкасту "УП. Вголос" ви зможете послухати текст "Фортеця Тузла. Як Путін провокував, а Кучма побачив у бінокль, що Україна – не Росія". У цьому тексті автори УП Михайло Кригель та Рустем Халілов реконструюють історію конфлікту між Україною та Росією навколо острову Тузла, який знаходиться посередині Керченської протоки між Керчю і Таманню.

Конфлікт навколо Тузли зараз сприймається як одна з перших спроб Росії та Путіна захопити частину української території.

Так, наприкінці вересня 2003-го Росія почала по мілині нарощувати дамбу в бік острова Тузла. Кремль ніяк не коментував ці події, розповідаючи, що будівництво – ініціатива міцних краснодарських господарників.

Про те, з чого починався конфлікт навколо Тузли, як поводив себе Путін у спілкуванні з тодішнім президентом Леонідом Кучмою, як генерал Михайло Коваль вирішив захищати Тузлу та як потім його намагались за це звільнити, слухайте у нашому епізоді подкасту.

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УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

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100 метрів до війни. Як рік Росії в Україні ледь не закінчився великою кров’ю на острові Тузла. Аудіоверсія
1 жовтня 2023, 20:51 — Михайло Кригель, Рустем Халілов
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