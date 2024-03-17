Як "Іскандери" та "Калібри" полюють на українські муляжі зброї. Аудіоверсія

Поодинокі випадки, коли українські військові щиро радіють фронтовим успіхам ворожих ракетників та артилеристів, лежать на перетині військових хитрощів та доволі точних технологій. Повнорозмірні макети, створені для введення в оману ворожої розвідки, для виявлення навідників та марнування дорогих засобів ураження – навіть вони за час цієї війни еволюціонували від кустарних волонтерських виробів до строго стандартизованих об'єктів, використання яких регламентує доктрина застосування, написана бойовим досвідом військових база знань.



Військова історія людства пам'ятає використання муляжі зброї з дуже давніх часів. Під час Другої світової американська армія створила окремий таємничий підрозділ, зняти завісу секретності з якого вдалося лише в наші дні, коли в живих залишилися лічені учасники тих подій.

Про єдиний вид зброї, яку навмисне готують для знищення боєзапасу ворога і виявлення його вогневих позицій, розповідає подкаст "УП. Вголос" за матеріалом Михайла Кригеля "Знищ мене швидко. Як українські макети HIMARS, гармат і танків воюють із "Калібрами" та "Іскандерами".