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"Довга рука" українського війська. Історія успіхів дрона-камікадзе, в який ніхто не вірив. Аудіоверсія

Роман Романюк — Субота, 18 травня 2024, 12:09

Понад два роки тому, коли Сили Оборони України тільки зіткнулися з викликом повномасштабного вторгнення Росії, про зброю, здатну завдавати збитків ворогові в далекому тилу, можна було тільки мріяти. Розробники надсекретного БПЛА "Лютий" не тільки мріяли, а й послідовно працювали над вдосконаленням початкової ідеї дрона-камікадзе, який мав заходити на атаку та вражати цілі з відстані до тисячі кілометрів.

Всупереч деяким початковим вадам машини, браку вузькоспецифічної технічної інформації та аварійним ситуаціям, які не раз могли забрати життя інженерів і відштовхували від проекту потенційних користувачів із військових структур — бойовий безпілотник дальної дії став реальністю. Про історію унікальної розробки — у подкасті "УП. Вголос" за матеріалом статті Романа Романюка "Санкції на 1000 кілометрів. Історія українського дрона "Лютий", який палить російські НПЗ".

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УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

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Про що Блінкен та Зеленський говорили тет-а-тет
18 травня 2024, 12:46 — Роман Романюк, Роман Кравець
"Довга рука" українського війська. Історія успіхів дрона-камікадзе, в який ніхто не вірив. Аудіоверсія
18 травня 2024, 12:09 — Роман Романюк
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