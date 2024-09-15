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УП. Вголос

Чому українському війську бракує фахової психологічної допомоги? Аудіоверсія

Ангеліна Страшкулич — Неділя, 15 вересня 2024, 11:40

Відсутність системної мобілізації, передбачуваних ротацій та відпусток, бойовий стрес та підсилені щоденними ризиками війни особисті негаразди – всі ці принесені повномасштабною війною фактори є повсякденним емоційним фоном українського війська.

Допомогти знизити їх тиск могли б фахівці зі спеціалізованою психологічною освітою. Але підготовка таких кадрів в нашій країні досі доволі формальна, а змістом роботи таких фахівців нерідко є повернення в стрій людей на межі психологічного зламу або просто розшук порушників дисципліни. Внаслідок цього бійці знаходять прихисток від стресу в азартних іграх та алкоголі, вдаються до самовільного залишення частини (СЗЧ) або й до спроб самогубства.

Чи можна вплинути на якість психологічної допомоги в війську й чи є корисним для цього міжнародний досвід? До якої міри ефективною є реформа колишнього МПЗ, яке віднедавна отримало статус служби психологічної підтримки персоналу (ППП)? Відповіді на ці питання звучать у новому епізоді подкасту "УП. Вголос" за матеріалом Ангеліни Страшкулич "Залежності, СЗЧ і самогубства. Чому в ЗСУ мало кваліфікованих психологів і які це має наслідки".

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УП. Вголос

УП. Вголос – це подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

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Чому українському війську бракує фахової психологічної допомоги? Аудіоверсія
15 вересня 2024, 11:40 — Ангеліна Страшкулич
Що має робити Мінооборони для більш ефективного ведення війни? Говоримо з Марією Берлінською
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Курщина і Покровськ, хаос в Міністерстві оборони та розслідування про спецномери – "УП. Чат"
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5 епізодів
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5 епізодів
Back to the Roots
3 епізоди
УП-2
19 епізодів
УП. Вголос
63 епізоди
War-life balance
22 епізоди
Українські 90-ті
6 епізодів
УП. Чат
1 епізод
Кавун та тютюн
9 епізодів
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229 епізодів
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27 епізодів
Хроніки економіки
83 епізоди
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(не)Безпечна Країна
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Я не встигаю!
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