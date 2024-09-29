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УП. Вголос

Авантюризм, популізм, ігри з Москвою: історія фіаско останнього Президента Криму. Аудіоверсія

Михайло Кригель, Рустем Халілов — Неділя, 29 вересня 2024, 16:52

Історія Юрія Мєшкова, першого та останнього Президента АР Крим – канонічний зразок біографії політика 90-х, що проклав собі шлях до влади через популізм і шалену підтримку збіднілими виборцями "несистемного" кандидата, крізь засилля проросійських рухів та криміналітету – та за їх активної підтримки. Зразок того, як не витримати випробувань ні славою, ні грошима, ні політичними авантюрами та увійти в історію політичним банкрутом.

Всього за півтора роки із героя виборів, за якого голосувало три чверті населення Криму, він стане об'єктом однієї з перших операцій СБУ щодо збереження конституційної законності й зрештою буде змушений тікати до Росії. Але як політик подібний до Мєшкова взагалі зміг з'явитися на політичній сцені Криму? Які важкі наслідки цей порівняно короткий період існування інституту Президента Криму мав для політичного життя півострова та всієї України?

На ці питання разом з героями своїх інтерв'ю розмірковують Михайло Кригель та Рустем Халілов у статті "Холера, засуха, Мєшков. Злет і падіння першого й останнього президента Криму", яка стала основою нового епізоду подкасту "УП.Вголос".

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УП. Вголос

УП. Вголос – це подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

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Авантюризм, популізм, ігри з Москвою: історія фіаско останнього Президента Криму. Аудіоверсія
29 вересня 2024, 16:52 — Михайло Кригель, Рустем Халілов
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