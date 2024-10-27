Конвейєр зрадників, який створює Росія. Аудіоверсія

Щоденні випадки руйнувань військових та цивільних об'єктів, людські втрати, які несе Україна щодня, незрідка викликані підривною діяльністю людей, завербованих спецслужбами РФ всередині самої України. Кількість справ за колабораціонізм, відкритих в Україні, свідчить про те, що традиційні техніки спецслужб, помножені на сучасні технології, роблять вербування колабораціоністів новим загрозливим видом "індустрії". А окремі кейси відкривають дедалі неймовірніші історії того, до якої міри не усвідомлюючи всієї загрози, інструментами ворога стають цілком несподівані категорії людей.

Чи здатна ідеологія "русского мира" вплинути на українців, які вже пройшли роки війни та втрат? Наскільки непросто виявити та припинити підривну діяльність колаборантів, та які мотиви ними рухають?

Відповіді на ці питання присвячений епізод подкасту "УП. Вголос" за матеріалом Рустема Халілова "Компромат, гроші та ідея про "русский мир". Як вербування українців перетворилося на масмаркет".