Якою може бути наша економіка у 2023 році і чого чекати від партнерів України?
Рівно рік тому українська економіка була на підйомі: для українців відкривалися міжнародні фондові ринки, уряд будував масштабні економічні реформи з присмаком популізму, а міжнародні аналітики пророкували нам стабільне зростання. Проте 24 лютого усе змінилося.
Замість жвавого зростання, економіка вчилася виживати, пристосовуючись до все нових й нових викликів великої війни.
На жаль, війна ще не закінчилася і більшість цих викликів будуть супроводжувати нас і у 2023 році.
У першому епізоді поодкасту "Хроніки економіки" журналісти "Економічної правди" Ярослав Вінокуров та Дана Гордійчук поговорять про те, як економіка України пережила найгірший рік у своїй історії та що впливатиме на неї та гаманці простих українців у цьому році. А гість епізоду, голова департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко, розповість, як велика війна вплинула на економіку світу та чи зможуть наші партнери продовжувати підтримувати Україну у 2023 році.
Хроніки економіки
Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни.
Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою".
Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу?
У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.