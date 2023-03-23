Стартапи поклали Silicon Valley Bank. Чи почалася нова фінансова криза?

На світових фінансових ринках неспокійно. Найбільші банки західного світу зазнають краху. На їхній порятунок центральні банки, уряди та регулятори готові витрачати мільярди доларів - усе, аби не допустити паніки серед вкладників та інвесторів.

Банкрутство Silicon Valley Bank - 16-ого за обсягами активів у США - похитнуло довіру у банківській системі не лише у Північній Америці, але й у старому світі. Вже в неділю, 19 березня, стало відомо про крах другого за обсягами активів банку Швейцарії - 167-річного Credit Suisse.

Світова фінансова криза 2008-ого року також починалася з банкрутства американських банків. Та чи повториться подібна криза зараз? І як це може вплинути на Україну?

Про це ми поговорили з директоркою департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашовою.