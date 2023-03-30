У чому зберігати гроші під час війни?
В умовах великої війни, необхідної "тиші" для збереження заощаджень тиші годі й шукати. Інфляція у лютому складала майже 25%, а валютні обмеження Нацбанку унеможливлювали інвестиції українців у високодохідні закордонні інструменти.
Що ж робити зі своїми заощадженнями і як не дати їм знецінитися? Чи є сенс заощаджувати у валюті і що буде з курсом долара? Куди вкладати гроші вигідніше: у депозит чи в ОВДП? І як перетворити 150 грн початкової інвестиції у 21 тис грн?
Про це ми поговорили зі старшим фінансовим аналітиком групи ICU Тарасом Котовичем.
Хроніки економіки
Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни.
Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою".
Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу?
У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.