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Хроніки економіки

Пенсій не буде? Як самостійно заощадити собі на старість, не чекаючи допомоги від держави

Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук — Четвер, 20 квітня 2023, 17:06

Ще до великої війни урядовці відкрито говорили, що державі не буде чим платити пенсії українцям через 15 років. Після 24 лютого 2022 року демографічна ситуація погіршилася ще більше. А відтак настав час взятися за забезпечення своєї безбідної старості самостійно.

В Україні вже існують фінансові інститути, які пропонують послуги пенсійних накопичень. В першу чергу, мова йде про недержавні пенсійні фонди (НПФ) та страхові компанії (життя). 

Чим саме вони відрізняються і які переваги пропонують своїм клієнтам? У що інвестують НПФ та чи можуть вони збанкрутувати?

Про це ми розпитали у радника голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Олександра Панченка.

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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