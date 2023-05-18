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Хроніки економіки

Економіка дронів. Як безпілотники змінюють хід війни і які перспективи в цього бізнесу в майбутньому?

Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров — Четвер, 18 травня 2023, 15:13

Безпілотники стали справжнім gamechanger-ом у російсько-українській війні. За допомогою них здійснюють розвідку, коригують роботу артилерії та навіть "мінусують" противника.

З перших днів великої війни у бій йшли навіть так звані "весільні" дрони. З часом їх почали удосконалювати та підлаштовувати під потреби воїнів. Разом з цим, в Україні почала активно розвиватися ціла індустрія виробництва військових дронів.

Зважаючи на активні бойові дії, що тривають у країні, українські виробники дронів мають неоціненну перевагу перед виробниками з інших країн: вони можуть отримувати майже миттєвий фідбек з поля бою та удосконалювати і підлаштовувати дрони під ведення війни.

Та чи зможуть українські БПЛА скористатися цією перевагою? І які перешкоди існують для розвитку галузі безпілотників?

Про це ми запитали в експертки у сфері безпілотних літальних апаратів Катерини Михалко.

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

Економіка дронів. Як безпілотники змінюють хід війни і які перспективи в цього бізнесу в майбутньому?
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