“Діряві санкції”: як західні мікросхеми потрапляють у російські ракети?
У ніч на 15 серпня Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл України, зокрема ракетами Х-101. Ці ракети країна-агресор виготовила вже у 2023 році, а серед її "начинки" експерти знайшли приблизно 30 іноземних мікросхем, які потрапили до Росії попри обмеження.
Обмеження на ввезення до Росії високотехнологічних компонентів були одними з перших санкцій, які Захід запровадив проти Росії у відповідь на агресію. Однак, на жаль, росіяни постійно адаптуються і вже давно навчилися ці обмеження обходити. Як їм це вдається?
Наскільки ефективна санкційна політика заходу? Які схеми використовує Росія для того, аби отримувати необхідні для ракет мікросхеми? І чи можливо ці схеми перекрити? Про це ми поговорили з головою KSE Institute Наталією Шаповал.
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