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Хроніки економіки

“Діряві санкції”: як західні мікросхеми потрапляють у російські ракети?

Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук — Четвер, 17 серпня 2023, 16:08

У ніч на 15 серпня Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл України, зокрема ракетами Х-101. Ці ракети країна-агресор виготовила вже у 2023 році, а серед її "начинки" експерти знайшли приблизно 30 іноземних мікросхем, які потрапили до Росії попри обмеження.

Обмеження на ввезення до Росії високотехнологічних компонентів були одними з перших санкцій, які Захід запровадив проти Росії у відповідь на агресію. Однак, на жаль, росіяни постійно адаптуються і вже давно навчилися ці обмеження обходити. Як їм це вдається?

Наскільки ефективна санкційна політика заходу? Які схеми використовує Росія для того, аби отримувати необхідні для ракет мікросхеми? І чи можливо ці схеми перекрити? Про це ми поговорили з головою KSE Institute Наталією Шаповал.


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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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