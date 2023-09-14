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Хроніки економіки

"У нас є план відновлення роботи у Криму після деокупації": як ритейл адаптувався до великої війни?

Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук — Четвер, 14 вересня 2023, 18:10

Український ритейл за останні півтора року пережив не одну складну кризу. Спочатку ажіотажний попит в магазинах у перші дні великої війни, потім - зламана логістика, втрата великих постачальників, руйнування магазинів, складів, логістичних центрів та багато іншого.

Попри це, супермаркети та магазини зуміли адаптуватися, пережити складну зиму та навіть будувати плани для повернення до деокупованих міст та регіонів.

Як заклади роздрібної торгівлі зуміли пройти через труднощі воєнного часу? Чи готуються вони до наступної зими? І яких збитків зазнали за останні півтора року? Про це нам розповів когнітивний директор Fozzy Group Дмитро Циганков.

Допоможіть нам стати краще! Заповніть, будь ласка, анкету. Це забере лише декілька хвилин. 

Слухайте подкаст «Хроніки економіки» на зручній платформі:
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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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"У нас є план відновлення роботи у Криму після деокупації": як ритейл адаптувався до великої війни?
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