Податки з Bitcoin. Чому держава хоче легалізувати криптовалюту?

Україна входить до переліку країн з найбільшими обсягами операцій з криптоактивами. Крипта вже стала частиною нашого повсякденного життя: її можна задонатити на армію, її декларують чиновники, завдяки їй обходять валютні обмеження НБУ.

Попри те, що український ринок віртуальних активів вимірюється мільярдами доларів, держава ніби не помічає його існування. Принаймні, так було донедавна. Наразі ж у парламенті лежить аж два законопроєкти про легалізацію ринку криптоактивів та запровадження податків для операцій з ними.

За оцінками Мінцифри, яке розробило один із зареєстрованих законопроєктів, держава може отримувати до 22 млрд грн на рік у вигляді податків з операцій з криптоактивами. Звісно, якщо інвестори та учасники ринку погодяться їх сплачувати. На скільки це реально? Яка користь від легалізації для учасників ринку криптоактивів? І що про це думають міжнародні партнери? Про це ми поговорили із заступником міністра цифрової трансформації Олександром Борняковим.

Задонатити свою криптовалюту на потреби армії можна фонду "Повернись живим".