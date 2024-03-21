Хто з росіян досі заробляє гроші на українцях і як це зупинити?
На третій рік великої війни в Україні досі продовжує працювати бізнес з російськими власниками. Найбільш кричущий випадок – оператор мобільного зв'язку "Київстар", який також має частку у сервісі Helsi. Однак, крім цього, росіянам в Україні досі належать кар'єри, паперові комбінати чи заводи з виробництва чайної продукції.
Часто громадяни з країни-агресора приховують свій бізнес, фіктивно перереєстровуючи його на громадян західних країн або на публічні компанії, акціонерами яких є навіть інвестори зі США. У такому разі конфіскація активів стає заручником політичних процесів та переговорів.
Хоча за останні півтора роки держава зробила прогрес в арештах та конфіскації активів російських олігархів, однак цій роботі ще надто далеко до логічного завершення.
Які найбільші перешкоди стоять на шляху конфіскації активів у російських власників? Про це ми поговорили з аналітиком проєкту Trap Aggressor Романом Стеблівським.
Хроніки економіки
Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни.
Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою".
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