Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Хроніки економіки

Кинути виклик традиційним банкам: як працюють фінансові компанії та чи можна їм довіряти?

Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров — Четвер, 30 травня 2024, 16:49

Протягом останніх кількох десятиліть у світі відбувається справжня фінтех-революція. Традиційні, неповороткі та забюрократизовані банки втрачають своє монопольне становище, програючи у конкурентній боротьбі невеликим фінансовим стартапам та компаніям.

На Заході все більше людей віддають перевагу таким компаніям, як Revolut, N26 або Wise, відкриваючи там свої рахунки. Причина проста: користуватися продуктами таких компаній набагато зручніше, аніж традиційними банками. При цьому недоліки та потенційні ризики майже невідчутні для пересічного користувача.

Ринок фінтех-компаній активно розвивається і в Україні. Сьогодні вони вже можуть надавати майже такий само перелік послуг, як і банки, за виключенням хіба розміщення депозитів. Однак і тут деякі компанії зуміли вигадати спосіб, як таке обмеження обійти.

Як працює ринок небанківських компаній в Україні? З якими перешкодами вони зіштовхуються під час роботи? Про це ми поговорили з директором з інновацій компанії NovaPay Олексієм Рубаном.

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Реклама:

Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

Реклама:
Кинути виклик традиційним банкам: як працюють фінансові компанії та чи можна їм довіряти?
30 травня 2024, 16:49 — Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров
Чи можна бути щасливими під час війни?
29 травня 2024, 17:45 — Аліна Полякова
Як підготуватись до війська фізично і не нашкодити собі
28 травня 2024, 17:03 — Наталія Бушковська
Антизахідний поворот Грузії. Чи справді в країні повторюється український Майдан?
27 травня 2024, 16:10 — Олег Павлюк, Олена Куренкова
Як змінився Зеленський в кріслі президента?
25 травня 2024, 16:23 — Роман Романюк, Роман Кравець
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
4 епізоди
УП-2
7 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
15 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
219 епізодів
Головна обсерваторія
27 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
60 епізодів
Хроніки економіки
71 епізод
УП. Вголос
52 епізоди
(не)Безпечна Країна
43 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Температура - нормальна!
84 епізоди
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів