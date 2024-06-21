Блекаути з нами надовго. Як залишатися зі світлом?
Під час перших відключень електроенергії у 2022-2023 роках українці часто використовували точкові рішення: павербанки та зарядні станції. Однак, зважаючи на масштаби знищеної генерації, відключення світла залишаться з нами не на один рік. Тому цього вже недостатньо.
З часом з’являється дедалі більше системних рішень як на рівні міст та містечок, так і на рівні окремого будинку чи квартири. Наразі це вже не стільки спосіб пережити зиму, скільки потреба для нормального існування в наступні роки.
Проте встановлення розподіленої генерації на рівні житлових комплексів та приватних будинків – не лише спосіб пережити відключення, але й можливість заробити у майбутньому.
Разом із головою Асоціації енергоаудиторів Вадимом Литвином пояснюємо, чого варто очікувати від наступної зими, як зробити своє помешкання більш енергетично незалежним та розбираємо, чому бойлери в Києві можуть замінити третину атомного енергоблока.
Хроніки економіки
Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни.
Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою".
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У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.