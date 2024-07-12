Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Хроніки економіки

Чи очікує на Україну дефолт і які наслідки він матиме для економіки?

Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук — П'ятниця, 12 липня 2024, 10:10

Останнім часом у медіа побільшало повідомлень про потенційний дефолт України. Причина – завершення 2-річної перерви в обслуговуванні українських єврооблігацій. Вже 1 серпня 2024 року уряду потрібно буде заплатити купон за одним із випусків євробондів, проте грошей на це немає.

Україна вже не вперше проводить реструктуризацію своїх боргів. Востаннє це сталося у 2015 році, коли кредитори погодилися списати частину боргу в обмін на ВВП-варанти – інструмент, який дозволяє отримувати "дивіденди" від зростання української економіки.

Про що кредитори домовляються з Україною цього разу? Які шанси на укладання нової угоди? І чи вдасться уникнути дефолту? Про все це ми говорили зі старшим фінансовим аналітиком групи ICU Тарасом Котовичем.

Детальніше про переговори щодо реструктуризації українського боргу та шанси настання дефолту читайте у публікації "Економічної правди" "Україна на межі дефолту. Чи зможе уряд реструктуризувати борги".

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Реклама:

Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

Реклама:
Зміна Росією тактики обстрілів, криза Покровського напрямку та ще раз про F-16 – головне про війну за тиждень
11 липня 2024, 20:31 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Чи посилила війна відчуття втоми та вигорання?
10 липня 2024, 15:20 — Аліна Полякова
Безпекові угоди без запрошення в НАТО? Чого Україні чекати від саміту в Вашингтоні
8 липня 2024, 16:04 — Олена Куренкова
Велосипед для чемпіонів: неймовірна історія "Енея" та його подвигів. Аудіоверсія
7 липня 2024, 12:55 — Рустем Халілов
Чому Зеленський хоче змінити Шмигаля
6 липня 2024, 14:05 — Роман Романюк, Роман Кравець
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
4 епізоди
УП-2
13 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
18 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
223 епізоди
Головна обсерваторія
27 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
66 епізодів
Хроніки економіки
76 епізодів
УП. Вголос
58 епізодів
(не)Безпечна Країна
46 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Температура - нормальна!
87 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів